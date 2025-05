Bojevniki ustavili Rakete v odločilni sedmi tekmi, Indiana presenetila Cleveland

Nedeljski večer v ligi NBA je postregel z dvema tekmama končnice, polnima drame in preobratov, ki sta dokončno izrisali polfinalni sliki obeh konferenc. V Houstonu je izkušeni Golden State na odločilni sedmi tekmi končali sanje domačih Raket o velikem preobratu po zaostanku 1:3 v zmagah, medtem ko so v Clevelandu Indiana Pacersi presenetili najboljšo ekipo vzhoda in jim v prvi tekmi polfinala ukradli prednost domačega igrišča.

Ko gre zares, prvaki pokažejo svojo moč. Golden State, šele šesti nosilec zahoda, je v napetem vzdušju dvorane v Houstonu z zmago 103:89 nad drugopostavljenimi Houstonom dokazal, zakaj jih nikoli ne gre odpisati. Čeprav so Rakete dobile prejšnji dve tekmi in upale na zgodovinski preobrat, so Bojevniki z izkušnjami in odlično predstavo ugasnili njihove upe.

Junak večera v dresu Bojevnikov je bil Buddy Hield. Ostrostrelec je dosegel zanj rekordnih 33 točk v končnici, od tega kar 22 v prvem polčasu. Zadel je 9 metov za tri točke (iz 11 poskusov) in s tem izenačil rekord lige NBA za največ trojk na sedmi tekmi končnice. Ko je bilo najbolj potrebno, v zadnji četrtini, je vajeti prevzel Stephen Curry. Čeprav v prvih treh četrtinah ni bil tako v ospredju, je v zadnjem delu dosegel 14 od svojih 22 točk (ob tem je zbral še 10 skokov in 7 asistenc) in bil ključni mož obrambnega zidu in napadalnega naleta, ki je dokončno pokopal upe Houstona. Svojo vsestranskost je ponovno dokazal tudi Jimmy Butler z 20 točkami, 8 skoki in 7 asistencami.

Ima štiri prstane, zlato olimpijsko medaljo. Ničesar mu ni treba dokazovati, pa vendar pride vsak večer na igrišče, kot da bi moral nekaj dokazati. FOTO: Troy Taormina/Reuters

Bojevniki so večji del tekme nadzorovali potek dogodkov. Že v prvem polčasu so si po Hieldovih trojkah priigrali občutnejšo prednost (polčas 51:39). Čeprav so se Rakete v tretji četrtini uspele približati na vsega tri točke zaostanka (60:63), so Bojevniki odbili njihov nalet. V zadnji četrtini so z delnim izidom 12:0 pobegnili na neulovljivih 20 točk prednosti (94:74) in mirno pripeljali tekmo do konca. Ključna je bila tudi obramba, saj so Rakete zadržali pri skromnem 40,5-odstotnem metu iz igre in le 33,3-odstotnem za tri točke.

»Presenečen sem nad Stephovo tekmovalno vnemo,« je po tekmi, kot poroča ESPN, dejal trener Bojevnikov Steve Kerr. »Ima štiri prstane, zlato olimpijsko medaljo. Ničesar mu ni treba dokazovati, pa vendar pride vsak večer na igrišče, kot da bi moral nekaj dokazati. Enako velja za Draymonda Greena in Jimmyja.« Green pa je po tekmi izrekel pohvalne besede na račun nasprotnikov: »V tej seriji sem pridobil veliko spoštovanja do te ekipe, bila je ena težjih serij, kar sem jih osebno odigral,« je dejal za NBA TV in pohvalil trenerja Imeja Udoko ter jedro ekipe okoli Alperena Šenguna, Freda VanVleeta, Stevena Adamsa in Jabarija Smitha Ml. »To je mlada ekipa, na katero bo treba računati.«

Pri Raketah, ki so se letos prvič po sezoni 2019/20 uvrstile v končnico in redni del končale z odličnim izkupičkom 52-30, sta bila najboljša Amen Thompson s 24 točkami in 9 skoki ter Alperen Šengun z 21 točkami in 14 skoki. Za Golden State je bila to že peta dobljena serija končnice proti Raketam v eri Stephena Curryja, tretjič pa so serijo zaključili prav na gostovanju v Houstonu (po letih 2018 in 2019).

Golden State, šele šesti nosilec zahoda, je v napetem vzdušju dvorane v Houstonu z zmago 103:89 nad drugopostavljenimi Houstonom dokazal, zakaj jih nikoli ne gre odpisati. FOTO: Tim Warner/AFP

V polfinalu zahoda se bodo šestopostavljeni Bojevniki zdaj pomerili s sedmimi nosilci, Minnesota Timberwolvesi, ki so pred tem izločili Los Angeles Lakerse. Prva tekma bo v torek v Minneapolisu. To bo šele tretjič v zgodovini lige NBA, da se bosta v končnici srečali šesto in sedmo uvršveni ekipi rednega dela lige NBA.

Pacersi z Nembhardom in Haliburtonom šokirali Cleveland

Če je na zahodu slavila izkušenejša ekipa, pa je na vzhodu prišlo do presenečenja. Četrtopostavljena Indiana je v prvi tekmi polfinala konference na gostovanju s 121:112 premagali (daleč) najprepričljivejšo ekipo rednega dela Cleveland in jim tako takoj odvzeli prednost domačega igrišča.

Junaka zmage sta bila branilca Indiane. Andrew Nembhard je odigral izjemno tekmo s 23 točkami, pri čemer je za tri točke metal kar 5/6. Tyrese Haliburton pa je bil znova motor ekipe z 22 točkami in kar 13 asistencami ter dodal še pomembne 3 blokade. Prav onadva sta bila v ospredju odločilnega naleta Indiane v zadnji četrtini. Svoje sta dodala še Pascal Siakam in Aaron Nesmith (oba po 17 točk in 8 skokov) ter Myles Turner (13 točk, 11 skokov).

Indiana je s prvo zmago že izpolnila svoj osnovni cilj – ukrasti prednost domačega terena in dokazati, da se lahko kosajo s favoriziranimi Konjeniki. FOTO: Ken Blaze/Reuters

»Vsekakor smo izraziti avtsajderji, a skušamo nadzorovati tisto, kar lahko,« je po tekmi dejal Haliburton. »Ta zmaga nam daje veliko zagona, a to je najboljša ekipa v naši konferenci. Ne izgubljajo pogosto.« Kasneje je v šali dodal: »Biti organizator igre je kot biti mama, skrbeti moraš za vse. Če zmagamo, očitno pomeni, da sem dobra mama.«

Pri Clevelandu je bil znova prvi strelec Donovan Mitchell s 33 točkami. S tem je postavil nov rekord lige NBA, saj je že osmo zaporedno prvo tekmo serije končnice dosegel vsaj 30 točk in tako presegel legendarnega Michaela Jordana. A rekord je bil grenkega priokusa. Mitchell je bil namreč iz igre precej neučinkovit (met 13/30, za tri 1/11). »Vedno je dobro biti v odlični družbi, a izgubili smo in jaz sem metal 30-krat. Jordan je dobil prvo tekmo, jaz pa ne,« je bil samokritičen Mitchell. »Nismo igrali naše najboljše košarke. Zgrešili smo veliko odprtih metov, a moramo najti način za zmago.«

Konjenikom se je močno poznala odsotnost drugega zvezdnika Dariusa Garlanda, ki zaradi poškodbe prsta na nogi ni igral že tretjo tekmo zapored. Cleveland je deloval nekoliko zaspano, saj je bila to zanje prva tekma po skoraj tednu dni premora, potem ko so v prvem krogu pometli z Miamijem z rekordno skupno razliko 122 točk. Dobro sta se sicer odrezala še Ty Jerome (21 točk, 8 asistenc) in Evan Mobley (20 točk, 10 skokov).

Donovan Mitchell s 33 točkami postavil nov rekord lige NBA, saj je že osmo zaporedno prvo tekmo serije končnice dosegel vsaj 30 točk in tako presegel legendarnega Michaela Jordana FOTO: Ken Blaze/Reuters

Indiana je vodila večji del prvega polčasa (polčas 64:58) in sredi tretje četrtine pobegnila na 12 točk razlike (80:68). Nato pa je sledil nalet Clevelanda, ki ga je z devetimi zaporednimi točkami vodil Mitchell, in domači so z delnim izidom 13:0 celo povedli (88:84). A Myles Turner je s trojko ob zvoku sirene za konec tretje četrtine Indiano vrnil v vodstvo (92:90). »V drugem delu tretje četrtine so nas močno udarili, zato je bila Mylesova trojka zelo pomembna, ker nam je dala vodstvo pred zadnjo četrtino,« je povedal trener Indiane, ki je tudi nekdanji trener slovenskega zvezdnika Luke Dončića, Rick Carlisle.

Zadnja četrtina je bila ponovno v znamenju Indiane. Ko so Kavalirji sedem minut pred koncem še zadnjič povedli (102:101), sta sledili zaporedni trojki Haliburtona in Nembharda, ki sta sprožili odločilni delni izid 15:4. Haliburton je z zabijanjem slabi dve minuti pred koncem povišal na 116:106 in tekma je bila odločena. »Dobro so uigrani, zato bomo morali naslednjič bolje braniti svoj prostor,« je po tekmi dejal Mobley.

Trener Indiane, ki je tudi nekdanji trener slovenskega zvezdnika Luke Dončića, Rick Carlisle, je bil po tekmi lahko zadovoljen. FOTO: Ken Blaze/Reuters

Druga tekma serije bo prav tako v Clevelandu v torek, a Indiana je s prvo zmago že izpolnila svoj osnovni cilj – ukrasti prednost domačega terena in dokazati, da se lahko kosajo s favoriziranimi Konjeniki.