Luka Dončić nosilec slovenske igre tudi na Poljskem

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo tudi letošnje poletje nosil majico slovenske moške reprezentance in nastopil na Eurobasketu, poroča ameriški medij ESPN. Po poročanju novinarja Dava McMenamina naj bi Luka preživel poletje s slovensko reprezentanco, kar potrjuje njegovo predanost domovini in nacionalni ekipi, s katero je leta 2017 osvojil zlato kolajno na euru v Istanbulu.

Za slovenske navijače je novica dobrodošla

Dončić bo tudi tokrat tesno sodeloval s članoma svoje osebne ekipe, ki sta obenem del slovenske reprezentance – to sta kondicijski trener Anže Maček in fizioterapevt Javier Barria Calvo. Skupaj bodo čez poletje skrbeli za njegovo optimalno pripravljenost in rehabilitacijo, kar nakazuje, da bo Luka dobro pripravljen stopil na parket evropskega prvenstva, dodaja ameriški novinar.

Četudi je bilo dogajanje okoli njegovega kluba Los Angeles Lakers v zadnjih tednih precej pestro, se je Dončić po slovesu od končnice (boljša je bila Minnesota) osredotočil na poletje z reprezentanco. Kljub špekulacijam o prihodnosti v ligi NBA je sam ostal zbran in ni komentiral govoric. Tudi LeBron James je v kontekstu Dončićeve poti za ESPN poudaril: »Star je 26 let, jaz sem star 40, zato ne more graditi svoje kariere na podlagi moje.«

Luka Dončić v majici Los Angeles Lakers. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Za slovenske navijače je ta novica gotovo dobrodošla – Luka Dončić bo znova vodil reprezentanco na največji evropski košarkarski sceni. Po razočaranju na svetovnem prvenstvu se zdi, da bo letošnji EuroBasket prava priložnost za novo uspešno zgodbo slovenske reprezentance.

Letošnji gostitelji EP so Ciper, Finska, Poljska in Latvija, Slovenija bo v prvem delu igrala v skupini D v poljskem mestu Katowice, njeni tekmeci pa bodo od 28. avgusta do 4. septembra Islandija, Francija, Poljska, Belgija in Izrael.