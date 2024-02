Boston se je okrepil, kaj bosta storila Dallas in Philadelphia?

V ligi NBA se bo danes ob 21. uri zaključil prestopni rok, ki ekipam prinaša možnost, da se okrepijo za naskok na končnico. Večjih sprememb tokrat zelo verjetno ne bo, zvezdniki ostajajo v svojih ekipah, še najbolj glasno se je omenjal odhod Dejounteja Murryaja iz Atlante, a Hawksi niso dobili pravih ponudb, zato Murray bržkone ostaja del ekipe.

Na zadnji dan prestopnega roka se je okrepil Boston, ki je v zameno za dva izbora v drugem krogu nabora (2027, 2030) iz Memphisa pripeljal Xavierja Tillmana, ki bo okrepil njihovo rotacijo, predvsem pa igro v obrambi. Tudi Minnesota gre v drugi del sezone okrepljena, iz Detroita so pripeljali izkušenega organizatorja igre Monteja Morrisa, v nasprotno smer pa odhajata Shake Milton in Troy Brown ter nabor v drugem krogu izbora.

Dogajanje se še ni razvnelo, pri Los Angeles Lakers bodo bržkone ostali pri trenutni ekipi, saj za D'Angella Russlla niso prejeli pravih ponudb. LeBron James je sicer znova nezadovoljen, tvitnil je ikono peščene ure, češ da se čas izteka, a Lakers v tem prestopnem roku težko iz povprečne ekipe naredijo konkurenta za naslov prvaka.

Philadelphia potrebuje pomoč

Najbolj zanimivo bo zato v Philadelphii, kjer kljub poškodbi Joela Embiida niso vrgli puške v koruzo. Embiid bo počival vsaj štiri tedne, bržkone še precej več, a bi lahko bil nared do končnice, zato bodo pri Philadelphii resno krenili v lov za okrepitvami. Iz Detroita želijo pripeljati Aleca Burcsa in Bojana Bogdanovića, a so pogovori v sredo obstali na mrtvi točki. Novinar mreže ESPN Adrien Wojnarowski napoveduje, da bo Philadelphia pripeljala vsaj eno, morda celo tri okrepitve.

Ekipo želijo okrepiti tudi pri Golden Statu, z Utahom se pogovarjajo glede prestopa Kellyja Olynyka, a dogovor zaenkrat še ni sklenjen. Že nekaj časa je znano, da pri Dallasu želijo okrepiti svojo ekipo, prihod Granta Williamsa se je izkazal za napako, zato ga želijo zamenjati, velikokrat se je omenjala vrnitev Doriana Finney-Smitha iz Brooklyna, a po napovedih analitikov ESPN-a dogajanja v Teksasu danes ne bo.