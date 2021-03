Brez Luke Dončića in Gorana Dragića ne gre

Kevin Duranat in Kyrie Irving sta lahko le uživala, ker je James Harden brez njune pomoči s 44 točkami popeljal Brooklyn do zmage v Detroitu. FOTO: Gregory Shamus/AFP

Miami drsi navzdol

Izidi NBA

Dallas je brez, ki mu je trenerdal tekmo počitka, v zadnji četrtini izgubil dah z Indiano in izgubil s 94:109. Že jutri bo teksaški orkester igral v New Orleansu. V odsotnosti 22-letnega Ljubljančana je bil ključni Dallasov solist. Latvijec je dosegel 31 točk in 18 skokov.je dodal 16 točk. Dallas je zadel le osem trojk.Indiana je bila ostrostrelsko razpoložena, košarkarji iz Indianapolisa so nasuli 20 trojk:je ob 22 točkah dosegel šest trojk,je prav tako dosegel 22 točk in dodal še 15 skokov.»Imeli smo dovolj nadarjenih igralcev na igrišču. Lahko bi zmagali, a v ključnih trenutkih nismo igrali dobro,« je povedal trener Carlisle.Charlotte je premagal Miami s 110:105. Po šestem zaporednem porazu Miami na lestvici vzhoda drsni navzdol.je še na »bolniški«, zaradi bolečin v hrbtu, novincainpa še nista imela pravice nastopa.Miamijev krvnik je bil stari znanec, ki je že 1. februarja potopil Miami z najboljšim dosežkom kariere s 36 točkami, sinoči pa je dosegel 32 točk.insta zbrala po 20 točk za Miami, ki bo v ponedeljek gostoval v Madison Square Gardnu v New Yorku.Dallas : Indiana 94:109Charlotte : Miami 110:105Detroit : Brooklyn 111:113Toronto : Phoenix 100:104Milwaukee : Boston 114:122Orlando : Portland 105:112Minnesota : Houston 107:101New Orleans : Denver 108:113Utah : Memphis 117:114Golden State : Atlanta 108:124LA Lakers : Cleveland 100:86