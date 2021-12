Brez prave obrambe se bodo porazi kar kopičili

V nadaljevanju preberite:

Na poti do četrtega zaporednega poraza Cedevite Olimpije v evropskem pokalu so se manj zahtevni ljubitelji košarke navduševali nad njeno drugo stotico v celotni sezoni (prvo je dosegla proti Mornarju v ligi ABA) ter odlično igro novincev Yogija Ferrella in Alena Omića. Nekoliko bolj pozorni so opazili še marsikaj drugega. Razumljivo so se namrščili ob podatku, da je Virtus osvojil Stožice s 104 doseženimi točkami, vprašali pa so se lahko, kako bi se vse dvoboj razpletel, če Ljubljančani ne bi zadeli kar 16 trojk s 46-odstotnim izkoristkom poskusov ali če Bolonjčani ne bi nastopili tako zdesetkani. Kaj je prinesla nova lekcija?