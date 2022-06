Brittney Griner bo v ruskem priporu do konca leta

Rusko sodišče je danes Brittney Griner, nosilki dveh zlatih olimpijskih odličij v košarki, podaljšalo pripor pred sojenjem. Američanka bo morala v Rusiji ostati vsaj do 20. decembra, sojenje pa se bo začelo v petek.

Košarkarica, ki se je v Rusiji znašla v priporu zaradi obtožb o posedovanju prepovedanih drog, se bo od petka naprej v glavni obravnavi zagovarjala v moskovskem predmestju Himkiju, je v ponedeljek sporočilo sodišče. V ponedeljek se je prvič pojavila na predobravnavnem naroku za zaprtimi vrati.

Zvezdnico ekipe Phoenix Mercury v ameriški ligi WNBA in ruskega Jekaterinburga so 17. februarja aretirali, potem ko so ji na moskovskem letališču Šeremetjevo zasegli prtljago zaradi posedovanja vstavkov za elektronsko cigareto z vsebnostjo konopljinega olja. Obtožena je bila tihotapljenja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do 10 let zapora.

Primer ameriške košarkarice vse od začetka skrbi za dodatne napetosti med Moskvo in Washingtonom. Grinerjevo so v Rusiji aretirali le teden dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, zaradi katere so zahodne sile uvedle obsežne sankcije proti Rusiji in poslale vojaško pomoč Kijevu.

Enaintridesetletna Američanka je pred nadaljevanjem ligaške sezone v ZDA igrala v Rusiji, kar je običajna praksa košarkaric iz lige WNBA, ki iščejo dodaten zaslužek. Njen primer je administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna predala organom, zadolženim za reševanje talcev, ki pa Grinerjeve še niso rešili.