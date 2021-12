Brunson nadomeščal Dončića za zmago nad Oklahomo

Jalen Brunson je z 18 točkami in 9 skoki uspešno nadomestil odsotnost Luke Dončića v prvi postavi Dallas Mavericks, ki so v nedeljo zvečer prvič brez pomoči slovenskega zvezdnika zmagali. Na srečo jim je tokrat nasproti stala ekipa, ki je v tej sezoni spisala neslavno poglavje klubske zgodovine z najvišjim porazom v zgodovini celotne lige, Teksašanom pa je uspelo prebiti mejo stotih točk, kar za to sezono pod taktirko novega trenerja Jasona Kidda tudi ni mačji kašelj. Dončić je ob porazu v Indianapolisu priznal, da zaradi težav z gležnjem verjetno ne bi smel odigrati zadnje četrtine, vodstvo ekipe pa je pred gostovanjem v Oklahoma Cityju potrdilo, da bo Ljubljančan tokrat počival.

Dallas je prej izgubil vse štiri tekme brez nekdanjega člana ljubljanske Olimpije in madridskega Reala. Kidd je pohvalil Brunsona, med drugim trudi za po njegovem mnenju ključni niz petih točk, ko so se domači sredi tretje četrtine približali na 54:60.

»Poskušali smo le poiskati načine, da bi bili produktivni brez enega najboljših igralcev sploh,« je povedal Brunson. »Težko je, a sodelovali smo, ostajali agresivni in se iskali. Poskušali smo igrati hitro in dosegati lahke koše, ko smo jih lahko,« je dodal, Kidd pa je pristavil: »Luksuz je, ko lahko s klopi potegneš njega, a lahko je tudi član začetne peterke. Pravi profesionalec je. Nocoj nam je pomagal igrati hitro in izvrstno je vodil napad, ko pa smo imeli na voljo le en dan.«

Maxi Kleber je dodal 16 točk s klopi, Moses Brown pa proti nekdanjim delodajalcem 15. Kristaps Porzingis je 13 točkam dodal sedem skokov. V domačih vrstah je bil prvi strelec Shai Gilgeous-Alexander (18). Dallas je spet dosegel 50-odstotno učinkovitost v sezoni po tekmi, v kateri je povedel s 7:0. Oklahoma, ki ima zdaj izkupiček zmag in porazov 8:18, je s petimi zaporednimi točkami Gilgeous-Alexandra sicer uspela povesti v zaključku prve četrtine, kar ji je uspelo edinkrat na tekmi, nato pa je Trey Burke zadel za prednost pred prvim premorom (28:27) z uspešnim metom z razdalje. Do polčasa je naskok narasel do desetih točk, v drugem delu tekme pa so se gromi sicer uspeli približati na šest točk, ko pa je Brunson z nekaj ključnimi koši spet poskrbel za višji naskok, ki je odločil zmagovalca. V ponedeljek v Dallas prihajajo Charlotte Hornets.

Nova ekipna predstava prvakov utišala MSG

Prva tekma večera oziroma po ameriškem času še popoldneva je bila na sporedu v newyorškem Madison Square Gardnu, kjer branilci naslova Milwaukee Bucks niso imeli težav z New York Knicks (112:97). Kljub izvrstnemu dosežku Quentina Grimesa, ki je prvič začel tekmo v ligi NBA in zbral 27 točk, poleg tega pa v vlogi novinca postavil tudi rekord kluba z največ zadetimi trojkami (7) po sezoni 1996/97, so kratkohlačniki zabeležili že tretji zaporedni poraz oziroma sedmega na zadnjih desetih tekmah. Milwaukee s 24 točkami Khrisa Middletona in 20 Giannisa Antetokoumpa (prvi trojni dvojček sezone z 11 asistencami in 10 skoki) niti enkrat ni zaostajal in zlahka opravil z oslabljenimi gostitelji. Sedem košarkarjev šampionske ekipe je doseglo vsaj deset točk.

»Različni fantje pridejo v igro in uspevajo jim akcije, zadevajo mete. Različnim igralcem se odpira vsak večer ali pa pride do obdobij v tekmi, ko nekdo zadene nekaj pomembnih metov. Nocoj je to veljalo za (Bobbyja Portisa), nato je v igro prišel Rodney Hood in s klopi prispeval 14 točk. To je ogromnega pomena,« je bil zadovoljen branilec Milwaukeeja Grayson Allen po drugi zaporedni zmagi in 10. na zadnjih 12 tekmah za izkupiček 18:10.

Durant blestel v Detroitu za zmago Brooklyna, trojni dvojček Jamesa

Vodilna ekipa vzhodne konference Brooklyn Nets je slavila na gostovanju v Detroitu s 116:104, San Antonio Spurs so na svojem parketu ugnali New Orleans Pelicans (112:97), medtem ko so na gostovanju v Portlandu slavili Minnesota Timberwolves (116:111). Zadnja tekma dneva je bila na sporedu v Los Angelesu, kjer so Lakers s 106:94 premagali Orlando Magic. Trojni dvojček je uspel LeBronu Jamesu s 30 točkami, 11 skoki in 10 asistencami.

Kevin Durant pa je uporabil ves svoj arzenal in za Brooklyn Nets na tekmi proti Detroit Pistons dosegel rekordnih 51 točk to sezono, ter dodal še devet podaj in sedem skokov, mrežice pa so zmagale s 116:104. To je bila zanje tretja zmaga na zadnjih štirih tekmah. Enajstkratni udeleženec tekme zvezd All-Star je ta čas prvi strelec prvenstva NBA, tokrat pa je dosegel še sedmo tekmo v karieri z vsaj 50 točkami. V ekipi Brooklyna sta manjkala najkoristnejši igralec leta 2018 James Harden in Paul Millsap, Kyrie Irving, ki zavrača cepljenje proti novemu koronavirusu, to sezono še ni zaigral.

»Zavedal sem se, da moram ob odsotnosti soigralcev malo bolj pritisniti na plin. Izgubili smo preveč žog, tudi sam sem tu krivec, zato sem skušal čim več metati in seveda zadevati,« je po tekmi dejal Durant, ki je 31-krat vrgel na koš. Pred tekmo je vodstvo lige NBA kaznovalo Duranta s 25.000 dolarji (22.154 evrov), potem ko je opsoval navijača Atlante na petkovi tekmi.

Jamesov trojni dvojček je bil že 101. v karieri. Prvi zvezdnik lige NBA je 14 od svojih 30 točk dosegel v tretji četrtini, jezerniki pa so zdaj dobili pet od zadnjih sedem tekem. Anthony Edwards je v Portlandu dosegel 24 točk za ekipo Timberwolves, ki so pokvarili vrnitev Damiana Lillarda v vrste domače ekipe. Lillard se je vrnil na parket po petih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe in je v 37 minutah zbral 24 točk, 11 skokov in 6 asistenc.

Nedeljski izidi:

Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 84:103

(Luke Dončića ni bilo v ekipi Dallasa.)

New York Knicks : Milwaukee Bucks 97:112

Detroit Pistons : Brooklyn Nets 104:116

San Antonio Spurs : New Orleans Pelicans 112:97

Portland Trail Blazers : Minnesota Timberwolves 111:116

Los Angeles Lakers : Orlando Magic 106:94