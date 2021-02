Bryantov helikopter strmoglavil tudi zaradi megle

Manever značilen za primere, ko pilot izgubi orientacijo

Letalska nesreča oziroma strmoglavljenje helikopterja, v katerem so januarja lani umrli košarkarski zvezdnik, njegova hčerkain še šest ljudi na krovu, je bila tudi posledica megle.V poročilu ameriškega urada za varnost v letalskem prometu (NTSB) je to eden od ugotovljenih možnih vzrokov nesreče.Takrat 41-letni Bryant, oče štirih deklet, njegova 13-letna hčerka Gianna ter sopotniki so umrli v nesreči 26. januarja lani, ko je helikopter, ki jih je prevažal na hčerino tekmo, v gosti megli pri Calabasasu v bližini Los Angelesa strmoglavil in se zaletel v hribovito pobočje.Kot so ugotovili pri NTSB, je pas megle, v katerega je priletel helikopter, verjetno zmedel pilota, da je izgubil občutek za orientacijo v prostoru.Preiskava pa je potrdila še možnost, da je bilo med vzroki za nesrečo tudi vztrajanje pilota, da bi dokončal nalogo oziroma da ne bi prekinil poleta, poroča agencija AFP.V preiskavi niso mogli potrditi, da bi imel helikopter kakšno tehnično ali mehansko okvaro. So pa preiskovalci ugotovili, da je pilot tik pred strmoglavljenjem napovedal, da se bo dvignil nad oblake oziroma meglo, v resnici pa je manever nato vseboval oster obrat v levo in strmoglavljenje.»Takšen manever je značilen za primere, ko pilot izgubi orientacijo v prostoru in je vidljivost slaba. Lahko bi napačno domneval, da se vzpenja, čeprav bi se pravzaprav spuščal. V takšnem trenutku je povsem mogoče, da pilot ne bi vedel, kje je zgoraj in kje spodaj,« je pojasnil predstavnik NTSBOb nedavni obletnici tragičnega dogodka so se velikana svetovne košarke z različnimi dogodki spomnili v njegovem klubu Los Angeles Lakers, pa tudi v drugih klubih v mestu ter drugod po svetu.