Čančar ostal na klopi, Detroit slavil v Denverju

Od zasedbe iz Kolorada so bili v domači dvorani boljši igralci Detroit Pistons, ki so z izidom 110:108 prekinili niz sedmih porazov. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar tokrat ni dobil priložnosti za igro. Bojan Bogdanović je za prvo zmago Detroita v gosteh v tej sezoni dosegel 22 točk, nekdanji izjemni igralec Univerze v Koloradu Alec Burks je za Pistonse dosegel 21 točk, od tega sedem v četrti četrtini.

Potem ko je izpustil zadnje tri tekme, medtem ko je bil karanteni zaradi covida-19, je center Denverja Nikola Jokić dosegel 31 točk, 10 podaj in devet skokov. Jokićev igralski status je bil v urah pred začetkom tekme sila negotov, saj je glavni trener zlatih zrn Michael Malone pred tekmo dejal, da »nima pojma«, ali bo aktualni dvakratni najkoristnejši igralec NBA lahko igral.

Detroit je z razmerjem štirih zmag in 15 porazov predzadnja ekipa lige NBA in povsem na repu razpredelnice vzhodne konference. Denver z razmerjem 10:7 zaseda sedmo mesto na zahodu. Nov poraz so doživeli Los Angeles Lakers. Na gostovanju v Phoenixu so se domači veselil zmage s 115:105. Tudi dosežek izjemnega Anthonyja Davisa, ki je dosegel 37 točk, zbral pa še 21 skokov ter ukradel pet žog in blokiral pet metov, ni bil dovolj za zmago.

Pri Lakersih, ti so ob polčasu še vodili s 55:53, je vnovič manjkal poškodovani LeBron James. To so izkoristili gostitelji, za katere sta po 25 točk dosegla Devin Booker in Mikal Bridges ter ekipo popeljala do 11. zmage, in pred njimi je na zahodu le Utah.

Philadelphia, brez zvezdnikov Joela Embiida, Jamesa Hardna in Tyresa Maxeyja, je s 115:106 ugnala Brooklyn, za katerega je zaigral tudi nekdanji igralec 76ers Ben Simmons. Tobias Harris je za zmagovalce dosegel 24 točk, kar 18 v drugem polčasu, De'Anthony Melton 22, Paul Reed pa 19 točk in 10 skokov,

Na drugi strani je Simmons dosegel 11 točk in podaj ter zbral sedem skokov. Kyrie Irving je dosegel 23 košev, Kevin Durant pa 20. Že sedmo zaporedno zmago je dosegel Sacramento, ki je s 113:109 ugnal Memphis. Nazadnje so imeli v klubu daljšo serijo zmag davnega leta 2004. Najbolj razpoložen pri zmagovalcih je bil z 32 točkami De'Aaron Fox. Na nasprotni strni se je na igrišče po poškodbi vrnil Ja Morant in dosegel 34 točk.