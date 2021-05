Cedevita Olimpija in Krka želita dokončati delo že drevi

Krkini košarkarji so pripravljeni za revanšo z Rogaško, proti kateri v tej sezoni vodijo s 4:1 v zmagah. FOTO: ABA

Olimpiji že včeraj lovorika

»Rogaška je vedno bila in vselej bo neugodna tekmica v domači dvorani.« Dalibor Damjanović

Če bi upoštevali dogajanje v minulih mesecih in tudi na prvih tekmah polfinala lige Nova KBM, se košarkarjem Cedevite Olimpije in Krke ne bi smela izmuzniti uvrstitev v veliki finale, v katerem so Ljubljančani doslej igrali 25-krat v 28 sezonah, Novomeščani pa desetkrat. Toda svojo kakovost bodo morali potrditi v današnjih drugih soočenjih s Heliosom (ob 18. uri) in Rogaško (20.30), morda celo v tretjih spopadih, 19. t. m.V skladu z vladnim odlokom bi se lahko od danes vrnili na športna prizorišča tudi navijači, toda sprostitev ima do nadaljnjega le teoretično težo. V Rogaški Slatini in Domžalah so napovedali, da tudi na povratnih tekmah polfinala DP ne bo gledalcev, saj morajo javne prireditve prijaviti na upravne enote vsaj deset dni prej. Ker tokratni primer ni bil izjema, si niso mogli zagotoviti dovoljenja, ker je bila sprememba objavljena v uradnem listu šele minuli četrtek. Pred praznimi tribunami bosta tako minili tudi morebitni tretji tekmi polfinala, zeleno luč pa bi lahko najboljši moštvi sezone dobili za finalni dvoboj do treh zmag, ki se bo začel 26. t. m. Seveda, če ju ne bo presenetil drugačen odlok. Zdajšnji bo namreč v veljavi le do nedelje.Na petkovih prvih tekmah polfinala sta favorita unovčila prednost domačega parketa, še bolj pa večji nabor izkušenih in telesno dominantnih košarkarjev, s katerim sta lahko stopnjevala ritem igre in kaznovala psihično popuščanje svojih gostov ob postopnem večanju razlike. Cedevita Olimpija je ob polčasu vodila proti Heliosu le z dvema točkama prednosti, a dobila tretjo četrtino s 24:11 in zadnjo s 27:11 za končnih 89:58 (Jones 19, Perry 14, Blažič 13, Hodžić 11; D. Lorbek 17, Ferme 11, Prepelič 10). Zelo podobno krivuljo je imela Krkina predstava, saj je ob glavnem premoru zaostajala za Rogaško za točko, s prevlado v tretjem (24:11) in četrtem delu (27:18) dvoboja pa zmagala z 91:70 (Lapornik 20, Stipčević 18, Barič 13, Škifić 12; Nichols 17, Zupan in Gabrovšek po 11).»V Stožicah smo igrali izredno dobro v prvem polčasu. V drugem so prišle do izraza Olimpijine odlike, nam pa je zmanjkalo zanosa. V revanši se bomo poskušali dlje časa kosati z glavnimi favoriti za naslov prvaka,« se nadeja Heliosov trener Dejan Jakara, ki očitno želi obvarovati svoje košarkarje pred prevelikim pritiskom. V Stožicah je bila opazna predvsem razlika pri skokih (46:27) in točkah iz bližine (42:16), zato bodo morali visoki aduti Domžalčanov bolj odločno opraviti svoje delo pod obročema.Podobno razmišljajo v Rogaški Slatini, kjer bodo poskušali omejiti trojke Krkinih adutov. V petek so jih namreč(za tri 6:9),(4:7),(4:9) in soigralci zadeli kar 16 s 50-odstotnim izkoristkom metov ter samo s to prvino priigrali Novomeščanom 30 točk naskoka; iztržek Slatinčanov za tri točke je bil namreč 6:25. A Krkin strategopozarja: »Rogaška je vedno bila in vselej bo neugodna tekmica v domači dvorani.«Eno lovoriko je Cedevita Olimpija osvojila že včeraj na zaključnem turnirju DP za mladince v Kranju. V polfinalu je ugnala Helios z 68:60, v finalu Krko z 98:56. Glavni vlogi sta prevzela najboljši košarkar prireditve(22 točk) in(19), ki sicer že dobivata priložnost v članski zasedbi.