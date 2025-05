Olimpija finalistka, a brez incidenta ni šlo, trener lovil sodnika (VIDEO)

Košarkarji Cedevite Olimpije so prvi finalisti državnega prvenstva. V polfinalu lige OTP banka so z 2:0 v zmagah izločili Terme Olimio. V finalu jih čaka zmagovalec dvoboja Krka – Ilirija, v katerem so prvo tekmo dobili Novomeščani. Dvoboj pa je zasenčil incident ob koncu 3. četrtine, ko se je spozabil trener ljubljanske ekipe Zvezdan Mitrović in planil nad sodnika.

Cedevita Olimpija – Terme Olimia 98:82 Dvorana Stožice, gledalcev 300, sodniki: Krejić (Kranj), Mohorič (Velenje), Smolej (Novo mesto).

Cedevita Olimpija: Jones 2, Radović 9 (1:2), Nikolić 13 (2:4), Glas 21 (2:3), Lemar 6 (4:5), Morano 3, Blažič 10 (2:4), Beringer 14, Tasić 13 (5:5), Daneu 7 (1:1); Terme Olimia Podčetrtek: Pajk 7, Thompson 31 (5:5), Švigelj 2 (2:2), Stoimenov 21 (5:6), Struger 9 (1:1), Vukotić 7 (1:2), Atanacković 5 (3:4).

Ljubljančani, ki so danes v Stožicah slavili z 98:82 (23:15, 51:38, 67:66), bodo tridesetič igrali v finalu državnega prvenstva in se potegovali za 21. naslov. Prvaki so zadnje štiri sezone, poraza v finalih domačih tekmovanj pa ne poznajo že od 2020.

Kaj je bilo trenerju tega treba? Potem ko so gostje ujeli Olimpijo in zaostanek 19 točk (na začetku tretje četrtine je bilo 59:40) znižali na 63:61, je Igor Struger postavil blokado, vanj pa je trčil organizator Olimpijine igre Aleksej Nikolić. Sodnik bi prav lahko dosodil osebno napako Strugerja v napadu, toda osebno napako je piskal Nikoliću. To je povsem iztirilo trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je ob sočnih kletvicah začel loviti tretjega sodnika Gašperja Smoleja po igrišču. Vtis je bil, kot da mu želi Mitrović primazati eno okrog ušes, vendar so ga še pravočasno ustavili. Seveda je sledila izključitev, Mitrović je moral v spremstvu varnostnika zapustiti dvorano, športni direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec pa je moral na tribuno. Olimpijo pa je do konca tekme vodil njegov pomočnik Đorđe Adžić, je poročala RTV Slovenija.

Od tedaj so izpustili le en finale, 2021 so v izpadli v polfinalu pokala Spar, tako da lahko sezono 2024/25 končajo s 13. zaporedno lovoriko v domačih tekmovanjih. Tudi v tej sezoni, kot v prejšnjih treh, so že osvojili superpokal septembra lani in februarja pokal Spar.

Datum prve tekme finala, ki se bo igral na tri zmage, bo znan po koncu drugega polfinala. Druga tekma med Ilirijo in Krko v Ljubljani bo v nedeljo, 1. junija, morebitna tretja pa je predvidena 7. junija.