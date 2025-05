Slovenski košarkarji v Tivoliju merijo na zlato

Slovenija v tej sezoni v članski košarki v regionalnih ligah še nima lovorike. Cedevita Olimpija in Krka sta članici lige ABA, Ilirija je bila korak do naslova prvaka v ligi ABA2, košarkarice celjske Cinkarne pa so doma klonile v finalu proti Budućnosti. Današnja sobota v dvorani Tivoli ob 18. uri prinaša finale regionalne lige košarke na vozičkih NLB Wheel. V finalu pa so košarkarji iz ekipe Parasport Slovenia.

V ligi tekmuje šest ekip iz štirih držav: KK OSI Paramont (Črna gora), KKI Vrbas, KIK Zmaj Gradačac in KIK Una Sana (vsi Bosna in Hercegovina), Parasport Croatia (Hrvaška) in Parasport Slovenia. V rednem delu tekmovanja so bili na sporedu štirje turnirji – v Podgorici, Zagrebu, Bihaču in Gradačcu. Parasport Slovenija je bila prva po rednem delu (5 tekem, 5 zmag), med drugim in četrtim mestom so si sledili KKI Vrbas, KK OSI Paramont in KIK Zmaj. Na polfinalnem turnirju v Banju Luki sta si finale zagotovili Parasport Slovenia in KKI Vrbas, za tretje mesto bosta igrala KK OSI Paramont in KIK Zmaj, za peto pa Parasport Croatia in KIK Una Sana.

»Čaka nas še sklepno dejanje sezone v ligi NLB, veliki finale in tekma za naslov prvaka. Nasproti nam bo stala najtrofejnejša ekipa naše širše regije, ki je bila v takšnem položaju bistveno večkrat kot mi, zato lahko brez slabe vesti rečemo, da so favoriti tega dvoboja. Vsekakor pa imamo tudi mi svojo računico, nikakor ne bomo šli v tekmo z belo zastavo, čvrsto se jim bomo postavili po robu. Računamo tudi na pomoč šestega igralca – publiko, ki nam bo dala še dodatno energijo, zato vse res lepo vabim v Tivoli,« je pred finalom povedal trener Žiga Kobaševič.

»Smo hitra, močna in povezana ekipa. Vsaka podpora šteje, se vidimo v Tivoliju!« pa je sporočil kapetan Milan Slapničar, tudi prvo ime slovenske ekipe, kjer ton igri dajejo še Haris Kuduzović, Enis Musić, David Škorjanc in drugi. Pod košem od lani Sloveniji pomaga naturalizirani Nicola Favretto.

Na drugi strani bo KKI Vrbas iz Banja Luke, ki je rekorder po številu osvojenih lovorik v regionalni ligi (8). Letos branijo naslov. »Ko pogledamo sezono in kako je igrala ekipa Parasport Slovenija, lahko rečem, da vloga favorita v tem finalu pripada domači zasedbi. A glede na to, s kakšnimi ljudmi delam, zagotovo ne bomo prišli v Slovenijo z belo zastavo. Imamo le en cilj, to je zmaga,« je finale v Ljubljani napovedal Bojan Bajić, trener KKI Vrbas.