Po 15 sekundah brez podaje je zmaga Olimpije ostala na obroču

Najbolj razigrano moštvo druge polovice rednega dela v ligi ABA je bilo tik pred tem, da pred polnimi tribunami Coca-Cola Arene znova položi orožje pred Cedevito Olimpijo. Če so bili 19. januarja Ljubljančani po napeti končnici veseli, se tokrat zaradi zapravljene priložnosti lahko upravičeno držijo za glavo. Met za zmago ni šel skozi obroč, kljub porazu s 85:86 se je Olimpija v Ljubljano vrnila s potrditvijo, da proti Dubaju v petek (18.00) v Stožicah lahko izenači serijo.

Samozavestno in brez bele zastave, okrepljeni z rekonvalescentoma Jako Blažičem in Andrijo Stipanovićem so se košarkarji Cedevite Olimpije odpravili na pot v Emirate, kjer so začutili priložnost za presenečenje. Slab uvod v tekmo zmajem ni spodrezal kril, v tekmi številnih nihanj so se večkrat kot gostitelji znašli tik pred tem, da uidejo na neulovljivo prednost. Izpolnili so osnovni cilj, v končnico tekme so vstopili poravnani z Dubajem, zaradi slabo odigranih zadnjih petih minut pa ostali praznih rok.

Po vrnitvi domov za regeneracijo ne bo veliko časa, že danes jih čaka druga četrtfinalna tekma državnega prvenstva proti Šenčurju, nato sledijo zaključne priprave na Dubaj. Po napovedih odločajo malenkosti, Olimpija je na prvi tekmi marsikaj postorila dobro: prepričljivo so dobili skok (34:22), bili z odličnim strelskim moštvom poravnani po številu zadetih trojk (8:8) in izgubljenih žogah (14:15). Zmanjkala je le še pika na i, nova priložnost bo na petkovi revanši (18.00) v Stožicah.