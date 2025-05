V Dubaju je imela raztresena Olimpija presenečenje na dosegu roke

Košarkarji Cedevite Olimpije so imeli v Združenih arabskih Emiratih na pladnju veliko zmago, a je niso znali zgrabiti. Kljub nezbrani predstavi, daleč od petkove iz Stožic, so uspeli držati priključek z Dubajem, ki je na koncu slavil s 85:76. Poraz za konec regionalne sezone je daleč od tragičnega, nekaj grenkega priokusa pa zaradi zamujene priložnosti ostaja.

Polni elana po petkovi zmagi pred svojimi navijači so se košarkarji Olimpije odpravili na več kot 10 ur dolgo popotovanje v Dubaj, kjer jih v slabo voljo ni spravil niti pokvarjen avtobus. Bili so odločeni, da pripravijo novo presenečenje in si priborijo polfinalni dvoboj s Partizanom, po raztreseni igri pa drugo sezono zapored v ligi ABA končujejo v četrtfinalu.

Že začetek je nakazal, da to ne bo večer Ljubljančanov. Energije jim ne gre očitati, pristopa tudi ne, a tako kakovostnega tekmeca ob reviji neizsiljenih napak preprosto ne moreš premagati. Žoga se je zmajem odbijala od nog, skoki so se iz rok kotalili v avt, precej pred koncem prvega polčasa so že prišli do 11 izgubljenih žog – toliko so jih imeli na celotnem petkovem obračunu.

Košarkarji Dubaja prav tako niso odigrali kvalitetnega srečanja, a so bili dovolj dobri za zmago. FOTO: ABA

Zmaje je reševal Dubaj, ki ni izkoristil številnih podarjenih napadov, nekajkrat je imel priložnost za nokavt, a so košarkarji Jurice Golemca vsakič Ljubljančane spustili nazaj v igro. Kdo ve, kako bi bilo, če bi imeli vsaj kakšnega razpoloženega igralca pri metu z razdalje, če kapetan Jaka Blažič ne bi zgrešil dveh »zicerjev« pod košem, ali če načeti Devin Robinson ne bi povsem zatajil v napadu.

Sodniška trojka z Ilijo Bjeloševićem na čelu je ohranjala strog kriterij in prosti meti so Olimpijo ohranjali na zaostanku okrog 10 točk, ki je še dovoljeval kanček upanja na preobrat. Trojka z devetih metrov Davisa Bertansa za 68:55 na začetku zadnje četrtine še ni zlomila odpora zmajev, na robu prepada so se oklepali zadnjih rešilnih bilk in poskušali v raketi reševati, kar jim s trojkami ni uspelo. Predvsem pa je Olimpija grizla v obrambi. Pri 71:64 dobre štiri minute pred koncem tekme so imeli dva napada in dva odprta poskusa za tri, s katerimi bi se približali na le štiri točke zaostanka, a žoga ni hotela skozi obroč.

Sodniški kriterij je znova poskrbel za nekaj dvignjenih obrvi na obeh straneh, a na koncu ključno na potek tekme niso vplivali. FOTO: Cedevita Olimpija

Zadnji drobec upanja se je razblinil ob košu Nata Masona dobri dve minuti pred koncem, s katerim je Dubaj znova ušel na +10. V akciji pred tem Brynton Lemar, sicer eden najboljših izvajalcev prostih metov pri Olimpiji, v dveh poskusih ni zadel niti enkrat. S košem domačega kapetana Klemna Prepeliča se je tekma 100 sekund pred koncem končala, težko se je bilo znebiti občutka, da Ljubljančani danes ne bi slavili, tudi če bi odigrali še cel polčas.

Tudi statistika pritrjuje premoči Dubaja: Olimpija je iz igre metala le 37-odstotno, izgubila 15 žog in zgrešila deset prostih metov, za presenečenje bi v osnovnih košarkarskih prvinah morali biti skoraj brezhibni. Regionalna sezona se je za zmaje iztekla, lahko jo označimo kot solidno, minimalni cilj so z uvrstitvijo v končnico izpolnili, predvsem nesrečno izgubljena prva tekma četrtfinalne serije in podpovprečna predstava na tretji pa strokovnemu štabu ponujata dovolj iztočnic za poletno delo.