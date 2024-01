Cedevita Olimpija spravila Zvezdo na kolena in spomnila na zlate čase

V košarkarski Olimpiji so se, kot so navijači želeli že nekaj časa, razšli s Simonejem Pianigianijem in z novim trenerjem Zoranom Martićem začeli novo poglavje letošnje sezone. Po zanesljivi pokalni zmagi v Kranju so odlično energijo prenesli še v Tivoli, kjer so z energično, disciplinirano, predvsem pa kvalitetno predstavo premagali Crveno zvezdo s 96:86.

Beograjčani so prišli v Ljubljano po dveh težkih zmagah v Evroligi proti Fenerbahčeju in v četrtek na derbiju proti Partizanu, Olimpija pa je predvsem na začetku tekme letela na krilih polnega Tivolija. Navijače je na noge dvignil povratnik Zoran Dragić, s katerim je Olimpija takoj izgledala bolj energično, dvakrat je Zoran zadel za tri in Olimpija je vodila že za velikih 17 točk.

V drugem polčasu se je Crvena zvezda z razpoloženimi Nemanjo Nedovićem, Rokasom Giedraitisom in Adamom Hango vrnila v igro, prišli so na le štiri točke zaostanka, a se Ljubljančani niso zmedli. V ključnih trenutkih je raketo pod svojim košem z blokadami zapiral Karlo Matković, Zoran Dragić je ukradel nekaj žog, svoje je v zadnjih treh minutah s trojko in polaganjem pristavil še Gregor Glas.

Jaka Blažič je tekmo končal s 14 točkami in 8 skoki. FOTO: Tine Ružić/Cedevita Olimpija

Olimpija je bila na pragu zmage, v zadnjo minuto je vstopila z osmimi točkami naskoka in nato s prostimi meti tekmo brez težav pripeljala do konca. Najboljši strelec Ljubljančanov je bil s 23 točkami Matković (dodal je še 7 skokov), povratnik Dragić je prispeval 19 točk. »Lepo je biti nazaj, počutim se okej, danes smo pokazali borbeno predstavo in to je prineslo zmago proti evroligašu,« je po tekmi povedal Dragić.

Zvezdi se je Olimpija oddolžila za hud poraz oktobra v Beogradu, predvsem pa so tekmecem v ligi ABA pokazali, da motivirana Cedevita Olimpija tudi v letošnji zasedbi lahko meša štrene najboljšim.

Šok terapija je predsedniku Davorju Užbincu in športnemu direktorju Vladu Ilievskemu uspela, na Zoranu Martiću pa je, da niz nadaljuje tudi v naslednjih tednih in v Ljubljano končno pripelje tudi evropsko zmago, na katero zmaji čakajo že leto dni. V ligi ABA je Olimpija zdaj na drugem mestu z 11 zmagami in 4 porazi, pred njo je je le Zvezda (13-2).

Liga ABA, izidi:

Igokea - Split 77:80 (15:18, 33:35, 48:54, 70:70)

Budućnost - Mornar 103:100 (23:20, 48:46, 68:68, 86:86)

FMP - Cibona 72:77 (18:20, 35:36, 54:53)

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 96:86 (23:21, 49:37, 70:65)