Cedevita Olimpija v četrtfinalu z Bursasporom – v Stožicah!

Po prepričljivi torkovi zmagi nad Türk Telekomom v evropskem pokalu so košarkarji Cedevite Olimpije že začeli preusmerjati misli na četrtfinalni dvoboj s Partizanom v Beogradu, toda drevi so morali na hitro spremeniti načrte. Bursaspor je namreč v gosteh izločil srbske črno-bele: po podaljšku s 103:95 (84:84, 64:60, 37:38, 20:20).

Velik finančni vložek, izkušnje slovitega stratega Željka Obradovića in podpora 19.000 gledalcev niso pomagale Partizanu. Bursaspor se mu je pod vodstvom srbskega trenerja Dušana Alimpijevića pogumno postavil po robu, v tretji četrtini vodil z 51:42 in v zadnjih 14 sekundah četrtega dela nadomestil zaostanek 79:84. John Holland je s trojko izsilil podaljšek, v katerem so gostitelji zadnjič vodili z 89:88.

Andrew Andrews s 24 točkami, Onuralp Bitim z 20, Holland s 17 in Derek Needham s 14 so spravili v obup Alekso Avramovića (23), Mathiasa Lessorta (20) in Kevina Punterja (13) – Gregor Glas ni dobil priložnosti – in bodo lahko po lepem uspehu sproščeno obiskali Stožice. S Cedevito Olimpijo so se v tej sezoni dvakrat pomerili in obakrat je zmagalo domače moštvo: v Bursi s 93:84, v Ljubljani s 103:86.

Že v v torek je presečenje pripravil Ulm, osmouvrščeni v ligaškem delu evropskega pokala, ki je pod vodstvom trenerja Jake Lakoviča v Badaloni z 79:73 izločil domači Joventut, številko 1 v skupini A in prvega nosilca celotne končnice. Iz skupine A sta se sicer le dve moštvi uvrstili v elitno osmerico: Andorra, ki je ugnala Budućnost, in francoski Metropolitans 92 po zmagi nad beneško Umano.

Pari četrtfinala (26. in 27. april): Cedevita Olimpija – Bursaspor, Gran Canaria – Andorra, Virtus – Ulm, Valencia – Metropolitans 92. V primeru novega uspeha se bodo Ljubljančani v polfinalu srečali z zmagovalcem dvoboja Gran Canaria – Andorra.