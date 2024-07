Cedevita Olimpija v evropskem pokalu v skupini B

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v novi tekmovalni sezoni evropskega pokala igrali v skupini B. Tudi tokrat bo v rednem delu sezone sodelovalo 20 ekip, razdeljenih v dve skupini, redni del sezone se bo predvidoma začel v torek, 24. septembra.

Poleg Cedevite Olimpije bodo del skupine B še ekipe: Valencia Basket (Španija), Hapoel Bank Yahav Jeruzalem (Izrael), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Francija), Türk Telekom Ankara (Turčija), Umana Reyer Venezia (Italija), Aris Midea Thessaloniki (Grčija), 7bet-Lietkabelis Panevežys (Litva), Veolia Towers Hamburg (Nemčija) in U-BT Cluj-Napoca (Romunija).

Ljubljanski zmaji bodo tako nastopali v skupini z Valencio, ki ima trenutno največ naslovov prvaka v evropskem pokalu (4), v skupini pa lahko najdemo tudi finaliste iz minule sezone, košarkarje Bourg-en-Bressa.

V končnico bo napredovalo po šest ekip iz vsake skupine, prvo- in drugouvrščeni ekipi iz obeh skupin pa bosta napredovali neposredno v četrtfinale.

»Zelo veseli smo, da je Cedevita Olimpija ponovno del evropskega pokala. Skupina, v kateri smo, je zelo privlačna, zato sem prepričan, da so pred nami zanimive tekme, enako pa velja za celotno sezono. Ker so vsi klubi, tudi mi, še vedno v procesu sestavljanja svojih ekip za novo sezono, je prezgodaj govoriti o favoritih za končno zmago, vendar vemo, da bo veliko klubov sestavilo konkurenčne ekipe s ciljem poseči po vrhu. Osredotočiti se moramo nase, biti iz dneva v dan vse boljši in boljši in izboljšati rezultate iz preteklih dveh sezon,« je po zaključku žreba povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.