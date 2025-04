Celjanke na brazilskih krilih potrdile primat

Košarkarice Cinkarne Celje so osvojile 21. naslov državnih prvakinj. V finalni seriji so premagale Triglav Kranj s 3:0 v zmagah, na današnji tretji tekmi so pred domačimi gledalci zmagale s 77:59 (20:16, 34:26, 58:45).

Za zasedbo iz knežjega mesta je to 14. zaporedni naslov državnih prvakinj. V sezoni 2024/25 se je na februarskem zaključnem turnirju na Kodeljevem veselila tudi 19. naslova pokalnih prvakinj, edini spodrsljaj si je privoščila v regionalni ligi Waba, ko je v finalu v Celju morala priznati premoč črnogorski Budućnosti.

Izbranke domačega trenerja Damirja Grgića so na prvi finalni tekmi zanesljivo slavile z 79:58, na drugem obračunu v gorenjski metropoli pa so nadoknadile kar 22 točk zaostanka in na koncu zmagale s 74:67. Na tretji tekmi v Celju si niso privoščile toliko nihanj v igri, odpor Kranjčank so postopoma lomile in zadržale primat na domači sceni.

Na koncu uvodne četrtine so povedle z 20:16, v prvi polovici tekme pa je njihova najvišja prednost znašala deset točk (32:22, 34:24). V prvem polčasu je bila pri gostiteljicah najbolj prepričljiva Brazilka Thayna Silva z 11 točkami in petimi skoki, pri gostjah pa Lara Kozina Bubnič z devetimi točkami.

V drugem polčasu so bile škarje in platno v rokah košarkaric iz Celja, ki so vseskozi vodile med devetimi in največ 19 točkami.

Na koncu tekme je bila pri celjski ekipi najbolj učinkovita Silva z 29 točkami in desetimi skoki. Izkazala se je tudi njena rojakinja Leticia Cristina Soares Josefino z 21 točkami in devetimi skoki, medtem ko je Blaža Čeh za končno zmago prispevala 13 točk.

Pri kranjski ekipi je Bubničeva dosegla 18 točk in sedem skokov, druga najbolj učinkovita igralka pa je bila Elena Lazarević z desetimi točkami.