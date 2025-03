Nika Barič v domači dvorani lovi naslov, ki ji še manjka

V nadaljevanju preberite:

»Iz osebnih razlogov sem se letos odločila, da si po 13 zaporednih sezonah igranja na najvišji evropski ravni vzamem leto dni premora od tujine. Celje je klub, kjer sem košarkarsko in osebnostno dozorela in iz katerega sem leta 2011 prestopila v takratnega evropskega prvaka. Ko sem bila na tujem, sem se pred vsako sezono in v vsakem premoru rada vračala na treninge v knežje mesto,« danes 32-letna slovenska košarkarica Nika Barič pojasnjuje, zakaj se je vrnila v Slovenijo in vnovič, še drugič v karieri oblekla dres ŽKK Cinkarne Celje.

Nika se je košarki zapisala v domačih Trbovljah, kjer živi še danes. Iz Zasavja se je preselila v Celje, kjer se je dokončno postavila na svetovni košarkarski zemljevid in se izstrelila v evropsko elito. V teh dobrih 13 letih je v Evroligi igrala za števolne ekipe, z ekipo Jekaterinburga (v najboljših časih je imela 40 milijonov evrov proračuna in privatno letalo) je kot edina Slovenka trikrat osvojila naslov prvakinje v Evroligi (2016, 2018, 2019). Motiva ji tudi v teh dneh ne manjka, v soboto in nedeljo Celje gosti finalni turnir regionalne lige WABA, domačinke lovijo četrti zaporedni naslov prvakinj v regiji in skupno šestega. »Tudi sama sem motivirana. Pred odhodom iz Celja sem štiri leta igrala v ligi WABA, takrat so bile v konkurenci tudi evroligaške ekipe, tekmovanje je bilo močnejše. A naslova prvakinje v tej ligi še nimam. Upam, nam letos uspe,« si želi Nika.