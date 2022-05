Crveni zvezdi prvi derbi v finalni seriji lige ABA

V drugem povsem beograjskem finalu v zgodovini lige ABA je serijo bolje začel gostujoči Partizan, ki je v dvorani Aleksandra Nikolića prvo četrtino dobil s 23:19. Kljub temu, da je prednost črno-belih narasla tudi že na sedem točk, je ekipa, ki jo vodi legendarni Željko Obradović, nato v zaključku prvega polčasa popustila in sosedom omogočila popoln preobrat (42:39). Rdeče-beli, ki so bili v polfinalu usodni za Cedevito Olimpijo, so odločno krenili tudi v tretjo četrtino in kot prvi prebili magično mejo desetih točk naskoka, največ so vodili za +13 (56:43 in 58:45), pred začetkom zadnje četrtine se je Partizan uspel približati na 66:58.

Čeprav se je prednost nato še rahlo stopila, se Partizanu do konca dvoboja gostiteljem ni uspelo nevarneje približati. Crvena zvezda je dvoboj mirno pripeljala do konca, prvi strelec večera je bil Nikola Ivanović (16 točk in 5 asistenc), po 14 sta jih za domače prispevala Ognjen Dobrić in Luka Mitrović, pri Partizanu pa je Kevin Punter dosegel 15, Dallas Moore pa 12 točk. Gregor Glas ni dobil priložnosti za igro.

Naslednji dvoboj, spet bodo v vlogi gostitelja rdeče-beli, bo na sporedu v nedeljo (21.00).