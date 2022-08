Cuban je mislil, da je vsega konec: Kobe je bil naš

Lastnik NBA-ekipe Dallas Mavericks Mark Cuban se še dandanes sprašuje, kako bi bila videti teksaška ekipa, če bi ji leta 2007 uspelo skleniti sodelovanje s Kobejem Bryantom. Nezadovoljni zvezdnik Los Angeles Lakers je želel zapustiti klub, prišlo je tudi do zelo konkretnih pogovorov s takratnim lastnikom jezernikov dr. Jerryjem Bussom.

»Mislil sem, da je že naš. Pozabil sem že, kdo je poklical koga, mislim, da je mene poklical dr. Buss in mi rekel: 'Poglej, možno je, da se bomo s Kobejem razšli.' Zakaj je vse propadlo? Očitno ga je (generalni direktor, op. a.) Mitch Kupchak uspel pregovoriti,« je v podkastu Bleacher Reporta povedal Cuban.

Dallas, poraženi finalist leta 2006, je pet let kasneje z Dirkom Nowitzkim in Jasonom Kiddom, ki zdaj v Teksasu kot trener vodi Luko Dončića, vendarle osvojil šampionski prstan. Nowitzki je sicer leta 2007 osvojil naslov najkoristnejšega igralca lige.

»S Kobejem bi bili prekleto dobri! Dirk mi je rekel: 'Še samega sebe bi zamenjal za Kobeja!' Nikoli ne vemo, kako bi bilo vse skupaj videti danes. V NBA lahko en zvit gleženj ali selitev igralca kadarkoli vse postavi na glavo,« je še dodal Cuban o primeru Kobeja Bryanta, ki je kariero sklenil v vrstah LA Lakers in jih v letih 2009 in 2010 popeljal še do dveh naslovov. Po upokojitvi leta 2016 je Bryant januarja 2020 skupaj s hčerko Gianno ter še sedmimi sopotniki in pilotom umrl v helikopterski nesreči v okolici Los Angelesa.