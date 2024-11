Jokić blestel zaman, po koncu je ploskal le Dončić (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA premagali Denver s 123:120. Pri Dallasu zaradi poškodbe zapestja ni igral slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki bo manjkal še na štirih tekmah. Pri Denverju pa ni bilo niti drugega Slovenca v ligi Vlatka Čančarja, ki je tudi poškodovan.

Dončić tudi ob naslednje štiri tekme

Obračun med kluboma slovenskih igralcev v NBA je tako potekal brez slovenskih košarkarjev. Čančar si je poškodoval koleno na tekmi z Memphisom pred dnevi, njegova ekipa ga je uvrstila na seznam poškodovanih za današnji dvoboj. Dallas pa je pred tekmo sporočil, da Dončić zaradi zvina zapestja ne bo mogel igrati en teden. Dončić se je poškodoval med dvobojem z New Orleansom, ki ga je njegova ekipa dobila s 132:91; na tem dvoboju se je slovenski zvezdnik sicer vrnil v postavo po kratkem premoru zaradi poškodbe kolena.

Kot so sporočili iz Dallasa, je podroben zdravniški pregled pokazal poškodbo desnega zapestja. Poleg tekme z Denverjem bo izpustil še tekme z Miamijem 24. novembra, Atlanto 25. novembra, z New Yorkom 27. novembra in Utahom 30. novembra.

V današnjem »slovenskem« derbiiju je Dallas po zaostanku v zadnji četrtini naredil preobrat in na koncu prišel do tesne zmage. Za zmagovalce je največ točk, 26, dosegel Naji Marshall. Za Denver je Nikola Jokić, ki se je vrnil po treh tekmah premora, blestel s trojnim dvojčkom (33 točk, 17 skokov, 10 podaj), kar pa je bilo vseeno premalo za zmago.