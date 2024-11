Ko bo najbolj potrebno, bo žoga našla pot do Luka

V nadaljevanju preberite:

Po uspešnem vikendu v košarkarskem delu Dallasa spet lažje dihajo. Po zmagah nad San Antoniom in v nedeljo zvečer še nad Oklahomo (121:119) so Teksašani znova v zmagovitih tirnicah, čeprav so pogrešali Luko Dončića, ki je z razbolelim kolenom preventivno tekmo pospremil s klopi. Štiri tesne poraze zapored so v Dallasu pripisali »poporodnim krčem« nekoliko spremenjenega moštva in drugačni igri v napadu, na katero se še privaja tudi slovenski zvezdnik.

Po štirih zaporednih porazih v tednu dni so ameriški mediji, ki podrobno spremljajo ligo NBA, kar tekmovali, kdo bo prej in bolj odločno prekrižal Dallas v boju za naslov prvaka lige, pa čeprav nova sezona ni stara še niti mesec dni. Teksašani so si privoščili nekaj spodrsljajev, a so imeli tudi malo smole, štiri tekme so izgubili s skupno osmimi točkami razlike.

V izenačenih končnicah običajno odloča individualna kvaliteta in ekipa z Dončićem v svojih vrstah bo takšne tekme večkrat kot ne končala na zmagovalni strani. »Porazi nas bolijo, a se lahko iz njih marsikaj naučimo in črpamo upanje za nadaljevanje sezone. Naša največja težava je skok, tekmeci prihajajo do drugih ali celo tretjih priložnosti v napadu in to kot branilec težko sprejmeš,« je Dončić zahtevnemu obdobju navkljub ostal miren.

Tri od štirih porazov so bili proti vrhunskim ekipam: Phoenixu s Kevinom Durantom, Denverju z Nikolo Jokićem in Golden Statu s Stephom Curryjem in na začetku sezone fanatično obrambo, le končnico tekme s skromnim Utahom lahko označimo za veliko razočaranje.