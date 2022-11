Dallas le na pogon Luke Dončića še ni kos najboljšim

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA prepričljivo izgubili na gostovanju pri vodilnem moštvu Bostonu (14 zmag) s 112:125. Luka Dončić je bil svetla izjema pri Teksašanih in je bil z 42 točkami (met iz igre 17:28, za tri 3:8, prosti meti 5:9, 9 podaj in 8 skokov v 40 minutah) tudi najboljši strelec tekme.

Dallas je izgubil že petič na šestih gostovanjih. Gostje so bili potolčeni že v prvem polčasu, ki so ga izgubili z 49:70. Slovenski zvezdnik je bil resda najbolj razpoložen in je dosegel skoraj polovico točk (22), a še eno več je dosegel domači zvezdnik Jayson Tatum. Dončićeva šibka točka so bile izgubljene žoge (5). Ob Ljubljančanu je v Dallasovemu moštvu izstopal še center Christian Wood, ki je nasul 26 očk in dodal še 12 skokov.

Pri gostitelji je bilo precej več razpoloženih posameznikov. Prva peterka je bila dvomestna. Tatum je zbral 37 točk in13 skokov, Jaylen Brown se je izkazal z 31 točkami, Al Hoford pa je zadel štiri mete izza črte. Boston je zadel kar polovico trojk (17/34).

Vlatko Cančar je v oklahomi odlično izkoristil odsotnost nekaterih koašrkarjev in dosegel osebni rekord z 20 točkami. FOTO: Alonzo Adams/Usa Today Sports

Vlatko Čančar dočakal »pet minut«

Vlatko Čančar je sijajno izkoristil odsotnost šestih košarkarjev in pri zmagi Denverja v Oklahomi s 131:126 po podaljšku dosegel rekordnih 20 točk. Petindvajsetletni slovenski reprezentant je blestel v drugi četrtini, ko je dosegel 12 točk, tekmo pa je končal z 20 točkami, petimi podajami, štirimi skoki in tremi blokadami v 35 minutah. Razred zase je bil Nikola Jokić, ki je nasul 39 točk.

Gorana Dragića ni bilo v postavi Chicaga, ki je premagala Milwaukee s 118:113.