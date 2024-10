Kljub slabemu strelskemu večeru Dončića Dallas do zmage

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob zmagi svojih Dallas Mavericks proti Utah Jazz v severnoameriški ligi NBA dosegel 15 točk ter prispeval še devet skokov in osem asistenc. Čeprav je iz igre zadel vsega pet od 22 metov, je njegovo moštvo slavilo s 110:102.

Za Dallas je to druga zmaga v sezoni, pred tem so za uvod v sezono ugnali San Antonio Spurs, nato pa izgubili proti Phoenix Suns. Pred serijo petih domačih obračunov Teksašane že ponoči čaka gostovanje pri Minnesota Timberwolves.

Še pred ponovitvijo zadnjega finala zahodne konference so morali košarkarji Dallasa opraviti s skromnim Utahom, ki tudi po tretji tekmi ostaja brez zmage v NBA.

Dallas je do višje prednosti prišel v tretji četrtini, ko je bilo ne semaforju 64:51, a se gosti iz Salt Lake Cityja niso predali in večkrat približali tudi v zadnji četrtini. Dončić je svojo edino trojko zadel za 104:95 vsega dve minuti in pol pred koncem dvoboja, kar je dokončno strlo upe gostov na preobrat.

Slovenski as je v 33:12 minute na parketu 15 točkam (1/9 za tri točke) dodal devet skokov, osem podaj ter dve po dve ukradeni in izgubljeni žogi.

Od njegovih soigralcev je bil najbolj razpoložen Kyrie Irving s 23 točkami in devetimi asistencami, Klay Thompson je dodal 18 točk. Pri gostih je mejo 20 točk presegel Colin Sexton, dvoboj je končal s 23.

Neporaženi ostajajo Boston, Cleveland in Oklahoma

Drugi slovenski košarkar v NBA Vlatko Čančar ob zmagi Denver Nuggets proti Toronto Raptors po podaljšku s 127:125 ni dobil priložnosti za igro. Najbolj se je točkovno sicer izkazal Nikola Jokić s 40 točkami in desetimi skoki, vsega 0,3 sekunde pred iztekom rednega dela pa je podaljšek izsilil Jamal Murray. Za Denver, prvake sezone 2022/23, je to prva zmaga v sezoni.

S popolnim izkupičkom za zdaj v NBA vztrajajo Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers in Boston Celtics. Prvi ponoči niso bili dejavni, slavili pa sta obe trenutno najboljši zasedbi z vzhoda.

Boston je po zaslugi odličnega drugega polčasa doma ugnal Milwaukee Bucks s 119:108, pri katerih sta sicer izstopala Damian Lillard (33 točk) in Giannis Antetokounmpo (30), a nista imela dovolj pomoči soigralcev.

Jayson Tatum je v zmagi Boston Celtics prispeval 15 točk. FOTO: Paul Rutherford/Usa Today Sports Via Reuters Con

Cavaliers so prav tako kot prvaki dosegli četrto zaporedno zmago od začetka sezone. Tokrat so bili v gosteh s 110:104 boljši od New York Knicks. Ti so vodili že za 13 točk, a so konjeniki iz Clevelanda pripravili preobrat. V zadnji četrtini je blestel Darius Garland, ki je zgolj v tem delu dosegel 15 od svojih skupno 34 točk.

Zgodaj v sezoni je prvi igralec dosegel mejo 50 točk. To je uspelo Paolu Bancheru pri Orlando Magic. Ti so s 119:115 ugnali Indiana Pacers. Banchero je iz igre zadel 16 od 26 metov ter bil natančen pri 15 od 22 prostih metov. V statistiko je dodal še 13 skokov in devet podaj za tretjo zmago Orlanda.

Prvi poraz v sezoni je doživelo moštvo Los Angeles Lakers. Phoenix Suns so slavili s 109:105. Kevin Durant in Devin Booker sta skupaj dosegla 63 točk.