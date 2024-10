Dončić pričakuje najljubše stranke

Košarkarji Dallasa so se po uvodni zmagi nad San Antoniom odpravili v Phoenix, kjer se bodo pomerili z zvezdniško domačo zasedbo na čelu s Kevinom Durantom in Devinom Bookerjem. Sonca bodo igrala drugi večer zapored, potem ko so v noči na soboto zapravili 22 točk prednosti in izgubili proti Los Angeles Lakers.

S Phoenixom se Dončić zelo rad meri, dvoboji z Bookerjem v končnici, ko ga je Luka večkrat povsem nadigral, so ostali v kolektivnem spominu lige NBA (in številnih internetnih memih na to temo), tudi lani je proti Phoenixu slovenski zvezdnik blestel.

V drugem polčasu tekme s San Antoniom je Dončiću stekel met iz igre. FOTO: Jerome Miron/Reuters

V povprečju je dosegal 41,7 točke, 7,7 skoka in 11,7 asistence na tekmo, iz igre je metal 52,6 odstotno, za tri pa več kot 47-odstotno. Dallas je slavil na zadnjih dveh gostovanjih v Arizoni.

