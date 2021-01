Dallas še drugič potopljen v Salt Lake Cityju

Izidi NBA –

Niti četrtino ni trajal odpor košarkarjev Dallasa proti Utahu. Tudi v drugem soočenju v treh večerih v Salt Lake Cityju so bili Teksašani povsem razglašeni proti najboljšemu moštvu v NBA in so izgubili s 101:120.je v 32 minutah dosegel 25 točk, sedem podaj in šest skokov. Utah je zadel 20 trojk od 48 metov, Dallas le 9 od 33.Razpoloženi gostitelji so že v prvi četrtini ušli za 15 točk, na odmoru so resda imeli prednost le šestih točk, ampak na parketu je bilo več kot očitno, da Dončić, ki je bil sicer spet izstopajoči posameznik, in drugi gostje niso kos razigranemu domačemu stroju, v katerem še ni bilo najboljšega strelca. Pri Dallasu je manjkal oboleli. Mitchella je nadomestil Hrvat, ki je Dallasu nasul 32 točk ob metu za tri točke 11:7.Teksaški košarkarji so v drugem polčasu zaostajali tudi za 30 točk. Utah je z razmerjem zmag in porazov 15:4 najboljši, Dallas pa z 8:11 komaj 13. v zahodni konferenci. Le šest moštev ima slabši izkupiček od Dallasa, med njimi tudi lanski finalist Miami z. Za obe moštvi pa velja, da večji del sezone igrata oslabljena zaradi okužb z virusom sars-cov-2.je za Denver igral 34 sekund.(Bogdanović 32, Conley 22 in 9 podaj, Clarkson 18, Gobert 17 in 12 skokov, Morgan 12, Ingles 10, O'Neale 4, Brantley 3, Niang 2; Dončić 25 – met iz igre 17:8, za tri 6:2, prosti meti 10:7, 7 podaj in 6 skokov v 32 minutah, Brunson 13, Finney Smith in Porzingis (met za tri 1:5) po 11, Johnson 10, Green 7, Powell, Burke in Richardson po 6, Hardaway, Iwundu in Marjanović po 2).(Washington in Rozier po 19, Ball 16; Sabonis 22 in 11 skokov, Brogdon 21 in 8 podaj).(Westbrook in Beal po 26, Mathews 10; Young 41, Collins 17, Capela 12 in 14 skokov, Gallinari 11).(Quickley 25, Barrett 24; Garland 24, Sexton 17).(Siakam 32, VanVleet 26; Barnes 26, 7 skokov in 5 podaj, Fox 24).(Ingram 28, Ball 27 in 8 podaj, Bledsoe 25, Williamson 21; Antetokoumpo 38, 11 skokov in 5 podaj, Middleton in Lopez po 16).(Ross 24, Vučević 10; George 26 in 9 skokov, Leonard 24).(Beasley 22, Edwards 15; Embiid 37 in 11 skokov, Harris 17).(Gilgeous-Alexander in Maledon po 24; Harden (10 skokov in 11 podaj) in Irving po 25,ni igral).(DeRozan 30 in 10 podaj, Murray 26; Jokić 35 in 10 skokov, Murray 20).