Luki Dončiću želijo pripeljati igralca, ki ga potrebuje za naslov prvaka

Potem ko je košarkarsko ligo NBA sredi sezone pretresel dogovor med Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks, po katerem se je slovenski as Luka Dončić iz Teksasa preselil v Kalifornijo, je na vidiku je nov posel med tema ekipama, poročajo številni ameriški novinarji. Po poti Dončića naj bi šel center Dallasa, Daniel Gafford.

Tako Lakers kot Mavericks so že končali sezono. Dallas je obstal v dodatnih kvalifikacijah za končnico, LA pa je v prvem krogu z 1:4 v zmagah hitro izpadel proti Minnesoti.

V tem dvoboju se je izkazalo, da jezernikom manjka pravi igralec na položaju centra, na zadnji tekmi je center Minnesote Rudy Gobert dosegel kar 27 točk ob 24 skokih in dveh blokadah, v to smer pa kažejo tudi napovedi nove menjave med teksaško in kalifornijsko ekipo.

Tako naj bi iz Dallasa k LA Lakers odšel 26-letni Gafford, košarkar, ki je pred tem igral tudi za Chicago in Washington. Klub iz Los Angelesa očitno želi svojemu novemu zvezdniku Dončiću pripeljati znanega igralca, s katerim je dobro sodeloval v Teksasu.

Ta poteza bi navdušila Dončića, saj sta z Gaffordom zgradila odlično kemijo v Dallasu, celo tako dobro, da je Gafford razmišljal tudi o tem, da naj bi v prihodnosti z Dončićem igral za slovensko reprezentanco, so zapisali na portalu Smiking Cuban.

V nasprotno smer bi moral iti 27-letni Japonec Rui Hačimura, ki je to sezono za Lakers dosegal 13,1 točke na tekmo ter pet skokov.