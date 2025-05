Dončić se danes vrača v Slovenijo z zasebnim letalom

Po mesecih velikih sprememb, napetih bojev pod obroči in intenzivnega medijskega pritiska se danes v Slovenijo vrača Luka Dončić. Najboljši slovenski košarkar, ki je februarja zamenjal Dallas za zvezdniški Los Angeles, naj bi okoli poldneva z zasebnim letalom pristal na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku, kjer bo začel svoj zasluženi počitek. Njegov let v živo lahko spremljate tukaj.

Dončićeva vrnitev sledi koncu prve, izjemno zahtevne sezone v dresu Jezernikov iz Los Angelesa. Zgodovinska februarska menjava, ki ga je iz Teksasa pripeljala v Kalifornijo, je bila velik preizkus, saj se je moral Dončić soočiti s prilagajanjem na novo okolje, na soigralce z LeBronom Jamesom na čelu ter na neizprosen pritisk mesta angelov in ene najslavnejših franšiz na svetu – vse to ob prihodu v ekipo sredi sezone.

Dončić bo prispel v Ljubljano nekaj pred poldnevom. FOTO: Flightradar24/Posnetek zaslona

Sezona se je za Jezernike končala že v prvem krogu končnice proti Minnesoti, kjer so pretehtale številne pomanjkljivosti ekipe. Dončić se je znašel pod plazom kritik, predvsem na račun igre v obrambi, čeprav je v napadu dosegal povprečno več kot 30 točk in igral ogromno minut kljub težavam s poškodbami. Tudi sam je po izpadu priznal, da je bilo to zanj zelo težko obdobje.

Negotova prihodnost Lakersov in zvezdnikov

Izpad je vodstvu Jezernikov dal jasno vedeti, da ekipa potrebuje spremembe za naskok na vrh. Trener J. J. Redick je priznal, da so izgubili proti boljši ekipi in da jih čaka veliko dela. Identificirane so bile ključne potrebe: okrepitev pod košem s centrom, ki bi lahko izkoriščal Dončićeve podaje (podobno kot Dereck Lively v Dallasu) in bil hkrati močan v obrambi, ter dodatni kakovostni krilni branilci.

Po informacijah, ki jih je prvotno objavil ESPN, naj bi Dončić privolil v nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Prihodnost ekipe pa je močno odvisna tudi od odločitev obeh superzvezdnikov. James se mora odločiti, ali bo aktiviral zadnje leto svoje pogodbe, medtem ko lahko Dončić avgusta podpiše novo, rekordno donosno dolgoročno pogodbo. Njuni odločitvi bosta ključno vplivali na nadaljnjo gradnjo ekipe.

Bo znova oblekel dres Slovenije?

Medtem ko Dončića čakata zasluženi počitek in čas za premislek o prihodnosti, pa slovenske navijače razveseljuje novica, da je menda pripravljen znova obleči dres slovenske reprezentance. Po informacijah, ki jih je prvotno objavil ESPN, naj bi Dončić prižgal zeleno luč za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu, kar bi bila izjemna okrepitev za slovenske ambicije. Po naporni sezoni, polni preizkušenj, se tako za Luko začenja obdobje počitka, a morda tudi že kmalu novih izzivov v dresu z državnim grbom.