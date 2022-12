Denver končal niz 0,9 sekunde pred koncem

Košarkarji Denverja so v ligi NBA zmagali proti Portlandu s 121:120 in prekinili niz treh zaporednih porazov. Odločilno trojko je sekundo pred koncem zadel Jamal Murray. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je na parketu prebil 6:34 minute, v statistiko pa vpisal en skok in dve podaji.

Trener Denverja Mike Malone v drugem polčasu Čančarja ni več poslal v igro, njegovi varovanci pa so po preobratu v zadnji četrtini dvoboj dobili.

Za zmago sta bila najbolj zaslužna Nikola Jokić in Murray. Prvi je dosegel 33 točk ter ob tem zbral še deset skokov ter devet podaj. Murray je dvoboj končal z 21 točkami in osmimi asistencami.

Odločilno trojko je 25-letni Kanadčan zadel vsega 0,9 sekunde pred koncem, potem ko je osem sekund pred tem za vodstvo Portlanda za tri točke zadel Damian Lillard (40 točk).

Portland (13:12) je osmi, tik za Dallasom (13:11), ki jih s slovenskim asom Luko Dončićem v noči na soboto čaka zahteven obračun proti Milwaukeeju (18:6).

Ponoči sta bili v NBA še dve tekmi. Miami (12:14) je na domačem parketu premagal Los Angeles Clippers (14:13) s 115:110, teksaški dvoboj začelja na zahodu pa je pripadel San Antoniu. Doma je bil s 118:109 boljši od Houstona.