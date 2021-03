Denver ob vrnitvi navijačev premagal najboljšo ekipo Zahoda

Denver že v prvi četrtini do +22



Westbrookov tretji zaporedni trojni dvojček ni bil dovolj

Rezultati lige NBA

Košarkarji Denverja so v svoji dvorani Ball Arena prepričljivo opravili z najboljšo ekipo Zahoda Philadelphio (104:95) in dosegli tretjo zaporedno zmago.Za gostitelje je bila tekma vse prej kot običajna, saj so prvič po več kot letu dni v dvorani zopet pozdravili svoje gledalce, ki so se zbrali v omejenem številu.Ti so dali svojim ljubljencem dodatnega zagona, kar se je še kako poznalo na parketu, saj je Denver hitro pobegnil na prednost 20 točk in vodil od prve do zadnje minute.Pri domačih so bili zelo razpoloženis 30 točkami,s 27 točkami inz 21 točkami in 10 skoki.ni dobil priložnosti.Pri Philadelphii, ki že dalj časa igra brez prvega zvezdnika, je bil najbolj razpoloženz 12 točkami.Domači košarkarji so že v uvodni četrtini naredili veliko razliko. Po petih minutah so imeli dvomestno prednost (19:8) in postopoma povečevali prednost, do odmora pa so dosegli že kar 44 točk oziroma 22 več od tekmecev (44:22).Denver je imel večji del druge četrtine prednost več kot 20 točk, ob glavnem odmoru je bilo 68:45, na začetku tretje četrtine pa se je razlika povzpela na +25 (70:45). Philadelphia je ob koncu občutno zmanjšala zaostanek, vendar pa je bilo za preobrat prepozno.Slovenski košarkar Vlatko Čančar je obsedel na klopi za rezerviste.Charlotte je bil uspešen na gostovanju v Washingtonu s 114:104.Gostiteljem ni pomagal niti tretji zaporedni trojni dvojček, ki je tekmo končal z 22 točkami, 15 skoki in 15 asistencami. Zvezdnik Washingtona ima v tej sezoni kar 17 trojnih dvojčkov, največ med vsemi košarkarji v ligi, vendar pa njegovemu moštvu zaenkrat ne kaže dobro v borbi v končnico, saj je šele na 12. mestu Zahoda.Charlotte je s 24 zmagami in 22 porazi na visokem četrtem mestu. Njegov prvi strelec je bils 27 točkami,jih je prispeval26.Denver Nuggets : Philadelphia 76ers 104:95 (Murray 30, Porter 27, Čančar ni igral; Maxey 13, Harris 12)Washington Wizards : Charlotte Hornets 104:114 (Hachimura 30, Westbrook 22 točk, 15 skokov in 15 asistenc; Rozier 27, Hayward 26)Los Angeles Clippers : Orlando Magic 96:103 (Leonard 28, Kennard 17; Okeke 18, Ross 15)Phoenix Suns : Atlanta Hawks 117:110 (Booker 21, Šarić 20; Bogdanović 22, Young 19)