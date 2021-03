Do zasuka Teodosića in Belinellija je v Stožicah dišalo po četrtfinalu

Cedevita Olimpija : Virtus 98:108 (91:91, 62:56, 40:39, 22:23) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki Pastusiak (Pol), Laurinavičius (Lit) in Barth (Nem).

Cedevita Olimpija: Perry 15 (7:9), Blažič 19 (9:13), Murić 18, Jones 11 (3:3), Dimec 1 (1:2) – prva peterka; Hopkins 4, Brown 2, Hodžić 2, Rupnik 16 (2:2); Radović, Duščak in Ščuka niso igrali.

Virtus: Marković 3, Teodosić 14 (8:8), Weems 25, Ricci 8, Gamble 5 (3:4) – prva peterka; Tessitori 6 (2:2), Abass 3, Pajola 3 (1:1), Alibegović 11, Adams, Belinelli 16, Hunter 14 (4:5).

Met za dve točki: Cedevita Olimpija 17:29 (59 %), Virtus 20:33 (61 %); za tri: Cedevita Olimpija 14:43 (33 %), Virtus 16:38 (42 %); skoki: Cedevita Olimpija 28 (21+7), Virtus 39 (29+10).

Vzponi in padci obeh moštev

Edo Murić (levo) je v prvem polčasu ohranjal v igri stožiško moštvo. FOTO: Cedevita Olimpija

9 točk prednosti (84:75) si je v finišu priigrala Cedevita Oliimpija, a jih ni mogla zadržati.

Blažič: Zaslužimo si četrtfinale

Kar s tremi zaključnimi žogami za uvrstitev v četrtfinale evropskega pokala so košarkarji Cedevite Olimpije pričakali bolonjski Virtus. Njihovi obeti pred začetkom dvoboja v Stožicah niso bili najboljši, saj so gostje do tedaj dobili vseh 14 tekem v evropski sezoni, a po porazu po podaljšku so v domačem moštvu še dolgo ugotavljali, kako blizu so bili zmagi. Za preboj med najboljšo osmerico sta jim zdaj ostali dve možnosti. Pomaga jim lahko Bourg, če bo jutri ugnal Budućnost v Franciji, sicer bodo morali odločiti sebi v prid derbi zadnjega kola v Podgorici.Olimpijin trenerje v napovedi revanše z Virtusom ponavljal, da je zaskrbljen zaradi popuščanja njegovih košarkarjev v obrambi in pri skokih v zadnjih nastopih. V zračnih bitkah tudi tokrat niso blesteli, za nameček so imeli sprva precej težav z učinkovitostjo. Visoki in močni aduti gostov so jih namreč izrinili daleč od obroča ter jih omejili tako pri metih kot pri medsebojnem sodelovanju. Izkušeni Bolonjčani so tako uveljavili svoj ritem igre in prevzeli rezultatsko pobudo. Po vodstvu s 16:9 so dodatno pospešili ob prehodu v drugo četrtino, ki jim je na prvi tekmi v Italiji prinesla odločilno prednost, saj so jo dobili kar s 35:16.Tokrat je kazalo na podoben scenarij. Cedevita Olimpija dobrih šest minut ni zmogla niti enega koša iz igre in zaostala je s 23:37. Črni niz je prekinil, ki je ob dobro pokritih(na koncu za tri 0:10) inposkušal preprečiti prezgodnji potop. S 15 točkami do glavnega premora mu je uspelo, s svojo drugo trojko pa je podžgal ključna strelca moštva, naj se nekako otreseta spremstva.Ljubljančani so z imenitno obrambo onemogočiliinter si z vse boljšim napadom priigrali delni rezultat 17:3 za minimalno prednost 40:39 ob polčasu. Dotedanja statistika pa je kazala nenavadno sliko, saj je imela Olimpija le pet strelcev. Murić in Blažič sta dosegla tri četrtine točk, Perry jih je dodal šest,tri,pa eno.V nadaljevanju sta imeli obe moštvi dobre in slabe trenutke. Zelo pomembno vlogo je prevzel, ki je ob koncu tretje četrtine prinesel naskok šestih točk, v zadnjem delu pa je vneto pomagal Blažiču, da so Ljubljančani vodili s 73:64, in kar je še precej pomembnejše, s 84:75 poltretjo minuto pred iztekom rednega dela tekme.Takrat sta Teodosić in Belinelli pokazala, iz kakšnega šampionskega testa sta. Prvi je s serijo izsiljenih prostih metov poskrbel za izenačenje na 86:86, drugi je s trojko zagotovil dodatnih pet minut igre, v katerih je odločitev padla zelo hitro. Cedeviti Olimpiji je namreč zmanjkalo moči in zbranosti za novo vstajenje.Jurica Golemac je po tekmi poudaril: »Čestitke Virtusu za zmago, ki je zaslužena. Mi smo imeli svoje priložnosti, a v zaključku tekme nam ni uspeli priti skoka, kar nas je pripeljalo v podaljšek. Na koncu nam je zmanjkalo energije in zmaga je odšla v Bologno.«Jaka Blažič je dodal: »Naša ekipa je od prve do zadnje minute odigrala odlično tekmo. Na koncu je zmagovalca odločil en skok. Čim prej se moramo pobrati. Čaka nas še en obračun, ki nas lahko popelje med najboljših osem moštev evropskega pokala. Mislim, da si to zaslužimo in naredili bomo vse, da to uresničimo.«