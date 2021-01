Dolenjci zaman potovali v BiH

Liga ABA, 15. kolo

Košarkarji Krke so v tekmi 15. kola lige Aba v gosteh izgubili proti Igokei s 64:77 (23:20, 47:34, 54:57). Čeprav so Novomeščani v Laktaših odlično odigrali prvi polčas, pa so na koncu morali priznati premoč Igokei, ki je z 11 zmagami in tremi porazi pri vrhu lestvice.Izbranciso v prvih 20 minutah še vzbujali upe na ugodnejši razplet, toda zadnji dve četrtini sta bili v domeni favorizirane domače ekipe, ki je ob zanesljivo dobljenem skoku (35:20) in podajah (22:13) desetouvrščeni Krki zadala osmi poraz. Krko naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v nedeljo, ko bo v 16. kolu gostila Zadar.Igokea : Krka 77:64 (Jošilo 19; Stipčević 12, Lapornik in Škifić po 11)