Dončić se je vrnil v odlični formi

Jarred Vanderbilt je ukradel Dončiću žogo. FOTO: David Berding/USA Today Sports

Trojna dvojčka Westbrooka in Hardna

Nabor 29. junija

Glede na to, da se bo letošnja sezona lige NBA končala šele v drugi polovici julija, je vodstvo lige sporočilo, da bo nabor 2021 to sezono 29. julija. Vrstni red, po katerem bodo izbirali klubi z loterijo, bo znan 22. junija, medtem ko bodo kandidati lahko svoje veščine lastnikom klubov prikazali od 21. do 27. junija. Redni del letošnje prilagojene in skrajšane sezone NBA se bo končal 16. maja, najpoznejši začetek finala pa je predviden 22. julija. Košarkarji se lahko za nabor v prvem krogu prijavijo do 30. maja. Za zdaj še ni znano, ali bo liga NBA draft izpeljala v živo ali virtualno; odločitev o tem bo znana glede na protikoronske ukrepe, ki bodo veljali julija.

Izidi:

Standings provided by SofaScore LiveScore

je po dveh tekmah z Dallas Mavericks gostoval pri Oklahoma City Thunderju in s 25 točkami popeljal Teksašane do zmage s 127:106. Po šestih porazih v nizu je zmagala tudi ekipa Miami HeatV Oklahoma Cityju je Latvijec, ki se je v ekipo vrnil po tekmi premora, k zmagi Dallasa dodal 20 točk in devet skokov,pa 19 točk.Zmage se je po šestih zaporednih porazih veselil tudi Miami, ki je premagal New York Knicks z 98:88. Dragić, ki je tokrat tekmo začel v začetni peterki, je v 24 minutah zbral štiri točke, pet skokov in dve podaji. Najbolj se je izkazals 27 točkami.»Drugi polčas smo odigrali dobro. Pokazali smo, na kakšni ravni lahko igramo. Z disciplino v igri smo prišli do zmage,« je po tekmi dejal trener, njegovi varovanci so drugi del tekme dobili za 13 točk in se veselili zmage po dveh zaporednih porazih. Košarkarji Dallasa se zdaj selijo v Boston, kjer jih v sredo čaka tekma s Kelti.Dragić je zaigral prvič po petih tekmah premora zaradi bolečin v hrbtu in še ni bil na pravi ravni, četudi je trener vročicepohvalil njegov napredek. »Dobro se je počutil. Lahko je opravil trening v celoti in danes ogrevanje. Je pripravljen,« je o slovenskem zvezdniku vročice dejal Spoelstra.Medtem pa sta sinoči s trojnima dvojčkoma blestela Washingtonovin BrooklynovWestbrook je popeljal Wizards do domače zmage nad Indiana Pacers s 132:124, potem ko je za 16. trojni dvojček v dresu Washingtona dosegel 35 točk, kar 21 podaj ter 14 skokov. To je bil prvi trojni dvojček v zgodovini lige NBA z vsaj 35 točkami in 20 ali več skoki/podajami. Pred njim je to uspelo lein. Harden pa je dosegel 38 točk, 13 podaj in 11 skokov.Washington Wizards – Indiana Pacers 132:124Boston Celtics – New Orleans Pelicans 109:115Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves 112:107New York Knicks – Miami Heat 88:98(Goran Dragić: 4 točke, 5 skokov, 2 podaji za Miami)Detroit Pistons – Toronto Raptors 118:104Houston Rockets – Memphis Grizzlies 110:120Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 106:127(Luka Dončić: 25 točk, 3 skoki, 7 podaj za Dallas)San Antonio Spurs – Sacramento Kings 115:132Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 114:75Golden State Warriors – Chicago Bulls 116:102LA Clippers – Milwaukee Bucks 129:105