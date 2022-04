Dallas že pri 50 zmagah; Dončić: Hočem jih 52!

Luka Dončić in Jalen Brunson sta bila glavna motorja košarkarjev Dallas Mavericks, ki so premagali Detroit Pistons s 131:113 in se utrdili na četrtem mestu v zahodni konferenci lige NBA z možnostjo, da prehitijo Golden State Wariors na tretjem.

Dončić je v 33 minutah dosegel 26 točk (met iz igre 8:21, za tri 2:11, prosti meti 8:13), 14 skokov in 8 asistenc. Brunson je dodal 24 točk. Dvomestno število točk so dosegli še Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie (po 13) ter Marquese Chriss in Josh Green (po 12). Pri gostiteljih je 25 točk zbral novinec Cade Cunningham.

Dallas si je že prej zagotovil nastop v končnici. Do konca rednega dela bo imel še dve tekmi, v soboto bo gostil Portland, v ponedeljek pa San Antonio. To je bila njegova 50. zmaga v sezoni, nazadnje je ta mejnik dosegel pred sedmimi leti, pred tem pa samo še leta 2011, ko je z Dirkom Nowitkim in Jasonom Kiddom, zdajšnjim trenerjem, osvojil edini naslov prvaka.

Luka Dončić je Dallasu zagotovil nastop v končnici. FOTO: Nic Antaya/AFP

»To je velik dosežek. Fantje so lahko na to ponosni,« je bil zadovoljen Kidd, čigar ekipa je leto 2022 začela z negativnim izkupičkom. Dallas bo imel v končnici prednost domačega igrišča.

»To je precej impresivno. Sezono smo začeli počasi, vesel sem, kako igramo, hočem 52 zmag!« pa je povedal 23-letni Ljubljančan. Mavs so na zadnjih šestih tekmah dosegli pet zmag.

Dončić je prvič po šestih tekmah dosegel manj kot 30 točk. Sredi tretje četrtine je dobil četrto osebno napako, ampak Kidd ga je pustil na igrišču, kar se je izkazalo za dobro potezo, saj je Slovenec zadel trojko ter podal za vodstvo s 93:77. Teksašani so imeli mirno končnico, na koncu so iz 33 poskusov dosegli 15 trojk, met iz igre so imeli 56,3-odstoten (Detroit 42,7).

Pri Dallasu je spet manjkal Maxi Kleber, kljub temu so Mavs dosegli peto zaporedno zmago proti Pistons, vselej je bila razlika več kot deset točk.

Okuženi Dragić v Atlanti

Goran Dragić ponovno ni igral za Brooklyn Nets, ki so s 110:98 premagali New York Knicks. Kevin Durant se je izkazal s trojnim dvojčkim (32 točk, 10 skokov, 11 podaj). Dragić se je okužil s covidom-19 in je še na bolniški. Za zdaj je izpustil tri tekme. Trener Steve Nash je povedal, da se počuti bolje, a je še vedno v Atlanti, kjer je zbolel.

Luka Dončić ni bil najbolj natančen iz igre. FOTO: Rick Osentoski/ USA Today Sports

Izidi:

Detroit Pistons : Dallas Mavericks 113:131

New York Knicks : Brooklyn Nets 98:110

Atlanta Hawks : Washington Wizards 118:103

Chicago Bulls : Boston Celtics 94:117

Utah Jazz : Oklahoma City Thunder 137:101

LA Clippers : Phoenix Suns 113:109