Dončić je počival, Dragić pa Miami popeljal čez 50 odstotkov

Luka Dončić (levo) je v varnem zavetju Bobana Marjanovića proti Oklahomi počival. FOTO: Alonzo Adams/Usa Today Sports



Irving se je ustavil pri 40 točkah

Izidi NBA

Dallas je brezinizgubil proti Oklahomi. Trenerje 22-letnega Ljubljančana je zaradi lažje poškodbe levega gležnja raje spočil, enako Latvijca zaradi zaradi poškodbe levega kolena.Miami zje v floridskem derbiju premagal Orlando s 111:103 inje prvič v sezoni dosegel pozitivno razmerje zmag in porazov (19-18). Lanski ffinalisti so prišli do osme zmage na zadnjih devetih tekmah.Blestel jes 27 točkami in 11 podajami, Goran Dragić je bil na parketu 26 minut, zbral je 11 točk in 5 podaj.»Že nekaj zadnjih tednov smo v pogovorih omenjali, da moramo čimprej preko meje 50-odstotkov. To je majhna ovira, ki pa smo jo preskočili,« je bil zadovoljen trener MiamijaBrooklyn je premagal Boston s 121:109.je zadel je pet trojk in nasul kar 40 točk.ni bil pri metu, a je bil blizu trojnemu dvojčku (22 točk, 10 skokov in 8 podaj). Pri Celticsih je izstopal Jayson Tatum z 31 točkami.Brooklyn je zmagal 12 od zadnjih 13 tekem.je še vedno poškodovan,pa še ni bil v moštvu po prihodu iz Detroita.(Butler 27, 11 podaj in 8 skokov, Olynyk 20, Herro 17, Nunn 13, Dragić 11 – met iz igre 11:4, za tri 6:3, 5 podaj in 3 skoki v 26 minutah, Robinson 9, Okpala 5, Iguodala in Harkless po 3, Achiuwa 2, Silva 1; Vučević 24 in 17 skokov, Bacon 21).116:108 (Gilgeous Alexander 32, Horford 21 in 9 skokov, Pokuševski in Dort po 14; Richardson 27, Brunson 26, Hardaway 24, Kleber 14).(Washington 20 in 9 skokov, Rozier in Hayward po 17; Grant 32, Bey 14).(Irving 40 in 8 skokov, Harden 22, 10 skokov in 8 podaj, Shamet 18; Tatum 31, Smart 19, Theis 17).(Powell 33, Boucher 29 in 9 skokov, Lowry 17 in 12 podaj; Young 37, Gallinari 20).(Markkanen 23, LaVine 19, White 18; Harris 24, Howard 18 in 12 skokov, Korkmaz 16).(Antetokounmpo 24, 10 skokov in 10 podaj, Forbes 21; Barrett 22, Burks 17).(Williamson 24, Adams (12 skokov) in Ingram po 13; Nowell 28, Edwards 27, McDaniels 20).(Leonard 28, George Paul 17; Ibaka 16).(Booker 35, Lillard 30; Paul 19).(Fox 30, Barnes 20; Oladipo 23).