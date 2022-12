Dončić popeljal Dallas do zmage nad najboljšo ekipo zahoda

Slovenski košarkarski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić je tokrat s svojo ekipo Dallas Mavericks v domači dvorani American Airlines gostil najboljšo ekipo zahodne konference, Phoenix Suns. Dončić je bil prvi strelec tekme s 33 točkami, s čimer je popeljal Dallas do visoke zmage s 130:111.

Dončić je poleg tega, da je bil prvi strelec tekme, čeprav je celotno zadnjo četrtino počival na klopi, dodal še šest skokov, osem podaj in eno ukradeno žogo.

Spencer Dinwiddie je k zmagi Dallasa, ki si je z delnim nizom 28:8 proti koncu uvodne četrtine priigral pomembno prednost, dodal 21 točk. To je bila obenem prva zmaga Dallasa v rednem delu prvenstva NBA proti soncem po desetih zaporednih porazih proti tej ekipi.

Tisti nasmeh Luke Dončića ... FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Prvi strelec ekipe iz Arizone, za katero je bil to komaj drugi poraz na zadnjih devetih tekmah, je bil Deandre Ayton z 20 točkami. Devin Booker, ki je imel na prejšnjih štirih tekmah povprečje 39 točk, jih je tokrat zmogel le 11 ob skromnem metu iz igre 4-13.

Tekmo so si na sedežih lastnika Dallasa Jerryja Jonesa ob parketu ogledali tudi zvezdniki lige NFL Odell Beckham mlajši, Micah Parsons in Trevon Diggs. Gledalci so večkrat med tekmo zato vzklikali ne le Dončić, temveč tudi O-B-J!

Naslednja tekma Dončića z Dallasom čaka v noči na sredo po srednjeevropskem času, ko bo gostoval v Koloradu pri Denverju Vlatka Čančarja.