Dončić z jubilejnim trojnim dvojčkom pomagal prekiniti niz porazov

Dallas Mavericks so z odlično predstavoin 30. kariernim trojnim dvojčkomv Indiani prekinili niz porazov (124:112). Na Floridi je zmagal tudi, ki je z Miamijem premagal Toronto s 111:102.Na gostovanju pri Indiani so košarkarji Dallasa uspešno prekinili niz treh zaporednih porazov. Za to sta imela največ zaslug razpoloženi Porzingis, ki je s 27 točkami in 13 skoki prikazal tekmo sezone, ter Luka Dončić, ki je vpisal že peti trojni dvojček sezone s 13 točkami, 12 asistencami in 12 skoki.Ljubljančan je na svoji 146. tekmi v ligi NBA dosegel že 30. trojni dvojček. Na večni lestvici košarkarjev, ki so najhitreje prišli do tega mejnika, je na visokem drugem mestu, manj tekem je potreboval le legendarni(75).Pri Indiani sta bila najbolj razpoloženas 26 točkami ins 25 točkami.V Indiani sta se pomerili dve oslabljeni ekipi. Pri gostih so še vedno manjkali oboleliin, pri domačih pa novinecin najboljši bloker v ligiMavericks so sijajno vstopili v tekmo in dobro minuto pred koncem prve četrtine vodili že s petnajstimi točkami razlike (35:20), Indiana pa se je z dobrim zaključkom na 9 (28:37). V tem delu igre je bil pri gostih najbolj razpoloženz 12 točkami.Dallas je tudi v drugem delu narekoval tempo in se znova odlepil na dvomestno prednost (61:51), vendar pa je Indiana tudi tokrat hitro ujela priključek in ob glavnem odmoru zaostajala za 2 (63:65).Tretja četrtina je postregla z zelo izenačeno igro, moštvi sta se izmenjevali v vodstvu, pred odločilnimi 12 minutami pa je bil v rahli prednosti Dallas (93:92).V zadnjem delu so gostje le stopili na plin, zrežirali so niz 17:8 in povedli z dvomestno prednostjo (110:100), Indiana pa se je v nadaljevanju le enkrat približala na manj kot 10 točk. Tekma je bila dokončno odločena v prid Dallasa.Košakarji Miamija so se veselili druge zaporedne zmage in šeste v sezoni, potem ko so na gostovanju v Tampi premagali Toronto s 111:102.Pri Vročici je bil prvi strelecz 28 točkami, znova pa je imel vidno vlogo Goran Dragić, ki je tekmo začel v prvi petorki in bil s 17 točkami drugi strelec tekme, v svoji statistiki je imel še 5 asistenc in 4 skoke.Pri Indiani je bil najučinkovitejšis 24 točkami,insta jih dodala po 18.Miami je tekmo odločil na začetku zadnje četrtine, ko mu je ob vodstvu z 88:83 uspel delni niz 8:2 (96:85), kasneje pa je imel že 15 točk naskoka (105:90), česar Toronto ni zmogel nadoknaditi.V Clevelandu so domači Cavaliers po dveh podaljških premagali zvezdniški Brooklyn s 147:135.V središču pozornosti je bila vrnitev gostujočega organizatorja igre, ki je zaradi osebnih razlogov izpustil zadnjih 7 tekem.Ob vrnitvi se je v 48 minutah izkazal s 37 točkami, 3 asistencami in 2 skokoma, a je njegovo moštvo kljub temu izgubilo sedmič v sezoni.je bil prvi strelec ekipe z 38 točkami,je dodal 21 točk, 12 asistenc in 10 skokov.Pri Clevelandu je bil izjemno razpoloženz 42 točkami,jih je prispeval 25.Vodstvo lige NBA je sporočilo, da je na zadnjem testiranju na novi koronavirus od 13. januarja med 502 igralcema odkrilo 11 pozitivnih primerov.Medtem se kopičijo prestavljene tekme. V noči s srede na četrtek sta odpadla dvoboja med Portlandom in Memphisom ter Charlottom in Washingtonom, tako da se je število prestavljenih tekem v tej sezoni povzpelo na 17.Indiana Pacers - Dallas Mavericks 112:124 (Dončić 13 točk, 12 asistenc in 12 skokov v 38 minutah)Toronto Raptors - Miami Heat 102:111 (Dragić 17 točk, 5 asistenc, 4 skoki v 32 minutah)Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 147:135 * po dveh podaljškihPhiladelphia 76ers - Boston Celtics 117:109Atlanta Hawks - Detroit Pistons 123:115 * po podaljškuMinnesota Timberwolves - Orlando Magic 96:97Houston Rockets - Phoenix Suns 103:109Golden State Warriors - San Antonio Spurs 121:99Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 115:96Portland Trail Blazers - Memphis GrizzliesCharlotte Hornets - Washington Wizards