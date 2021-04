Dončić zaman natresel 37 točk, Dragićevi boljši v zadnji sekundi tekme

Dragićevi do zmage v zadnji sekundi tekme

Tudi ponoči so bili dejavni v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Aktivna sta bila dva slovenska legionarja: bolj zadovoljen je bilv majici Miami Heat, saj si je pripisal novo zmago, s katero so naredili nov korak proti končnici. Manj uspešni so bili igralci Dallasa, ki so izgubili s Sacramentom, toda še vedno ostajajo v območju končnice.Dallas je izgubil z izidom 107:121, zanj usodna pa je bila druga četrtina tekme, ki jo je izgubil s 30:45. Slovenski asje v 35 minutah igre zbral 37 točk (za dve 10:14, za tri 4:13, prosti meti 5:10), osem skokov, štiri podaje in tri blokade. Pri zmagovalcih je bil najboljšis 30 točkami, štirimi skoki in 12 podajami.Miami je bil boljši od Brooklyna z izidom 109:107, zmago pa si je zagotovil v zadnjem dejanju zanimive tekme. Izid je bil namreč izenačen, nato pa je centervzel žogo, prodrl po levi strani in zadel koš v zadnji sekundi tekme. Adebayo je bil tudi točkovno najboljši pri Miamiju z 21 točkami in 15 skoki.je v 31 minutah igre zbral 18 točk (za dve 3:7, za tri 3:9, prosti meti 3:3), osem skokov in sedem podaj.