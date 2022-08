Dončića bodo za uvod grela Sonca, Dragića pa Vročica

Upokojili bodo Gasolov dres

Vodstvo kluba Los Angeles Lakers je sporočilo, da bo 7. marca 2023 med tekmo redne sezone lige NBA proti Memphis Grizzlies upokojilo dres s številko 16, ki ga je pri Jezernikih nosil Pau Gasol. Zdaj 42-letni Španec je bil član Los Angelesa med letoma 2008 2014. »Prvak, legenda in za vedno del naše družine. Sedmega marca 2023 bomo pod streho dvignili dres Paua Gasola,« so objavili v moštvu iz Kalifornije. Gasol je z Jezerniki skupaj s pokojnim zvezdnikom Kobejem Bryantom osvojil dva šampionska prstana v letih 2009 in 2010, trikrat pa so ga izbrali na tekmo zvezd All-Star (2009, 2010, 2011). Postal bo enajsti igralec LA Lakers, katerega dres bo visel pod stropom v dvorani Staples Center.