Dončića obkolil trop jeznih volkov, pomagal ni nihče

Karl-Anthony Towns je za domače volkove ob zmagi s 116:95 v petek zvečer dosegel 20 točk in dodal še 9 skokov. Pred štirimi dnevi je Dallasu, ki ima na lestvici na petem mestu skupaj s četrtimi Utah Jazz zdaj le dve zmagi več od sedme Minnesote, še uspelo tesno ugnati v zadnjih mesecih izjemno razigranega Townsa in soigralce, tokrat pa je sledil visok poraz.

»Ta ekipa goji zamere. To mi je všeč. Razumeli smo, kako pomembna je ta tekma,« je dejal Towns in razkril, da so se s soigralci motivirali v skupnem pogovoru na enem od družabnih omrežij. Z najboljšim dosežkom sezone, 16 točkami, se je izkazal Jordan McLaughlin, ki je Timberwolves približal na le pol tekme zaostanka za šestimi Denver Nuggets. Nihče seveda ne želi nehvaležnega sedmega mesta, ki prinaša dodatne kvalifikacije za končnico, Minnesota se bo z ekipo slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja pomerila prihodnji teden in je proti Dallasu prekinila niz dveh porazov.

Po tekmi premora je Luka Dončić zbral 24 točk, 10 skokov in 8 asistenc ob metu 5:17 ter s soigralci zapravil priložnost, da bi sami zasedli četrto mesto, potem ko je Utah v petek izgubil s Charlotte Hornets. Veliko bo o končnem razpletu povedala medsebojna tekma z ekipo iz Salt Lake Cityja, s katero se bodo Mavericks merili v nedeljo – Utah in Dallas bi se v tem hipu pomerila v prvem krogu končnice, prednost domačega igrišča pa bi imel Jazz.

Kidd: Nismo igrali dobro

»Vsaka tekma je pomembna, ni jih ostalo veliko do konca,« je dejal strelec 13 točk za goste Dwight Powell, ki je z ekipo zapravil tudi priložnost za rekordni izkupiček v sezoni, Dallas bi se namreč lahko pomaknil za 18 tekem nad prag 50-odstotnega izkupička. »Moramo biti boljši. Nocoj nismo igrali dobro, imeli smo toliko odprtih metov za tri točke ...« je bil nezadovoljen trener Jason Kidd. Pri Minnesoti je kar sedem igralcev doseglo vsaj 10 točk, spet so se izkazali s svojo agresivnostjo, kar je zelo očitno po številu izgubiljenih žog tekmecev – že 71. tekmo zapored jih je nasprotna ekipa izgubila vsaj 10, Patrick Beverley, Anthony Edwards in Taurean Prince pa so se izmenjavali pri pokrivanju Dončića.

Ta je sicer dobro razigraval soigralce in se v prvi četrtini izkazal s podajo med Princeovima nogama za zabijanje Maxija Kleberja, a v naslednjih četrtinah dovolj vročega soigralca, ki bi izkoristil njegov pregled nad igro, ni bilo. Dallas, ki po operaciji stopala še vedno pogreša ostrostrelca Tima Hardawaya mlajšega, je z razdalje metal 10:43. Sterling Brown ni igral zaradi okužbe z novim koronavirusom, Davis Bertans pa je zaradi težav s kolenom izpustil še tretjo zaporedno tekmo. Zaradi bolezni ni igral niti Trey Burke.