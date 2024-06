Dallas na prvi tekmi finala brez možnosti proti Bostonu

Košarkarji Boston Celtics so na prvi tekmi finala severnoameriške lige NBA na domačem parketu premagali Dallas Mavericks s 107:89. Slovenski as Luka Dončić je bil eden redkih v napadu razpoloženih košarkarjev Dallasa, dosegel je 30 točk in dodal deset skokov.

Za igralce Dallasa se prva finalna serija po letu 2011 ni začela najbolje. Že v prvi četrtini je Boston z delnim izidom 23:5 prišel do prednosti 17 točk. To je v drugem delu le še nadgradil in povedel celo z 58:29.

FOTO: Adam Glanzman/Afp

Nato so se gosti v napadu le malce prebudili, do konca polčasa znižali zaostanek na -21 in dobre štiri minute pred koncem tretjega dela igre predvsem po Dončićevi zaslugi prišli na vsega osem točk zaostanka (64:72).

Toda to je domače košarkarje v glasnem TD Gardnu le dodatno podžgalo. Z delnim izidom 14:0 so znova ušli na neulovljivo prednost in jo zanesljivo zadržali tudi v zadnjih 12 minutah.

Domači so predvsem po zaslugi odličnega meta z razdalje in skoka v prvem polčasu postavili temelje za vodstvo z 1:0 v seriji. V obrambi so bili precej boljši in dobro strnili raketo (9:1 v blokih), trener Dallasa Jason Kidd pa je oba svoja zvezdnika hitro v zadnji četrtini potegnil na klop.

FOTO: David Butler/Reuters

Kyrie Irving ni bil razpoložen

Šest košarkarjev Bostona je doseglo dvomestno število točk, Jaylen Brown je prispeval 22 točk (7/12 iz igre), ob tem pa je dodal še po tri ukradene žoge in blokade. Jeziček na tehtnici je bil v prvi četrtini predvsem Kristaps Porzingis, ki je ob vrnitvi na parket po dobrem mesecu dni v prvih 12 minutah dosegel 11 od skupno 20 točk. Jayson Tatum se je ustavil pri 16 točkah in 11 skokih. Boston je iz igre zadel 39 od 82 metov.

Dallas je na drugi strani zadel 35 od 84 metov. Dončić, ki je zabeležil le eno asistenco, je v 38:14 minute dosegel 30 točk, deset skokov in dve ukradeni žogi. Zadel je 12 od 26 metov (4/12 za tri točke) iz igre. Slabše je ob vrnitvi v Boston šlo Kyrieju Irvingu, ki je dosegel le 12 točk (6/19 iz igre). Iz prve peterke je bil dvomesten le še P. J. Washington s 14 točkami.

Na parketu vselej pet strelcev

Dončić je na novinarski konferenci najprej prejel vprašanje, ali so po porazu na prvi tekmi še samozavestni in odvrnil: »Seveda. Naj rečem, da nismo samozavestni?«

Nato je 25-letnik ocenil prvi obračun v finalni seriji. »Igrajo široko in imajo veliko odličnih strelcev. Moramo opraviti boljše delo, da jim odvzamemo mete za tri točke. To nas je najbolj bolelo. So najboljše moštvo v tem segmentu igre. Težko jim je preprečiti mete, saj imajo na parketu vselej pet igralcev, ki lahko zadevajo. Sami nismo zadeli dovolj, a moramo popraviti igro tako v napadu kot v obrambi.«

Dotaknil se je tudi najbolj učinkovitega obdobja igre ob koncu druge in večini tretje četrtine. »Takrat smo igrali svojo košarko, jih nekajkrat ustavili v obrambi, predvsem pa jim nismo dovolili skokov na napadu. V tistih trenutkih smo se zabavali in to moramo prenesti na ostale tekme,« je pripomnil zvezdnik Dallasa in za konec misli že usmeril na prihodnje dni: »Počitek, to je zdaj najbolj pomembno. In seveda analiza vsega, kar smo počeli narobe.«

Velikan je dal zagon

Na drugi strani so bili košarkarji Bostona zadovoljni po zanesljivi zmagi. »Seveda imamo pred sabo še veliko dela, ampak dobro je vpisati prvo zmago, še posebej doma,« je bil ob povratku na parket kratek nasmejani Porzingis. »Velikan je bil izjemen. Dal nam je zagon v prvi četrtini, kar je pomembno po tako dolgem premoru od zadnje tekme. Danes smo ga še kako potrebovali,« pa je svojega latvijskega soigralca pohvalil Tatum.

Slovenski as Luka Dončić je bil eden redkih v napadu razpoloženih košarkarjev Dallasa, dosegel je 30 točk in dodal deset skokov. FOTO: Adam Glanzman/ Afp

Druga tekma bo v noči z nedelje na ponedeljek ob 2. uri po srednjeevropskem času. Za naslov prvaka ekipi potrebujeta štiri zmage. Boston lovi rekordni 18. naslov, Dallas pa drugo lovoriko (2011) v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Zmagovalec prve tekme je sicer dobil 70 odstotkov finalnih serij.