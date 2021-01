Dončićeva vrnitev s trojnim dvojčkom in zmago v Houstonu

Dragićevih 7 točk ob domači zmagi



Tatum in Antetokounmpo prek meje 40 točk

Rezultati lige NBA

Slovenski košarkarse je po tekmi odsotnosti vrnil v kader Dallasa in na gostovanju v Hostonu zablestel v vsem sijaju, saj je bil s prvim trojnim dvojčkom sezone glavni junak zmage s 113:100.Ljubljančan je izpustil ponedeljkovo gostovanje v Chicagu zaradi poškodbe stegenske mišice, danes pa igral kot prerojen in v 38 minutah vknjižil 33 točk, 16 skokov in 11 asistenc.Luki Dončiću je ob zmagi uspel tudi poseben mejnik, saj je postal košarkar s 1000 točkami, 1000 asistencami in 1000 skoki v ligi NBA. To mu je uspelo na njegovi 139. tekmi rednega dela, do tega dosežka pa so se hitreje prebili le trije košarkarji v zgodovini:(98),(123) in(126).Dallas je dobro otvoril tekmo in prvo četrtino dobil s 33:21, pri čemer je bil gonilna sila Luka Dončić z 12 točkami. V drugi četrtini sta obe ekipi dosegli po 28 točk, tako da so Mavericks ob glavnem odmoru zadržali prednost dvanajstih točk (61:49).Po glavnem odmoru je Houston ujel priključek in to četrtino dobil za pet, tako da je pred zadnjimi dvanajstimi minutami zaostajal zgolj za sedem (77:84).Gostje so tekmo prelomili po petih minutah zadnje četrtine, ko so ob vodstvu z 92:89 pobegnili z delnim izidom 14:3 (106:92) in si zagotovili tretjo zmago sezone.Poleg glavnega junaka Dončića je bil v vrstah Dallasa zelo razpoložens 30 točkami, medtem ko je bil pri Houstonu najbolj razigrans 23 točkami, prvi zvezdnik moštvapa je dodal 21 točk.Uspešen večer je imel tudi Miami, ki je bil na domačem parketu s 118:90 boljši od Oklahome. Slovenski košarkarje s klopi prispeval 7 točk in 7 asistenc v 22 minutah.Vročica je tekmo odločila v tretji četrtini, v kateri je ob vodstvu s 67:63 dosegla naslednjih dvajset točk (87:63) in si priigrala neulovljivo prednost.Pri Miamiju je bil najboljši strelecz 20 točkami, pri Oklahomi paz 18 točkami.Na današnjih nočnih tekmah lige NBA sta dva košarkarja dosegla najmanj 40 točk.Pri zmagi Milwaukeeja nad Detroitom (125:115) je blestelDvakratni zaporedni dobitnik nagrade za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone je ob metu iz igre 17-24 dosegel 43 točk.Boston je na gostovanju pri Torontu slavil (126:114) predvsem po zaslugi zelo razpoloženega, ki je prispeval 40 točk. Bil je nezgrešljiv pri prostih metih (13-13), zadel je tudi pet trojk iz osmih poskusov.Houston Rockets - Dallas Mavericks 100:113 (Dončić 33 točk, 16 skokov in 11 asistenc v 38 minutah)Miami Heat - Oklahoma City Thunder 118:90 (Dragić 7 točk in 7 asistenc v 22 minutah)Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 103:83Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 118:101Atlanta Hawks - New York Knicks 108:113Toronto Raptors - Boston Celtics 114:126Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 125:115New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 116:118 (po podaljšku)Golden State Warriors - Sacramento Kings 137:106