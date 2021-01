Zdravniki prižgali rdečo luč Dončiću, Dallas izgubil

LeBron James dvignil v višjo prestavo v zadnji četrtini

Stephen Curry je Portlandu nasul kar 62 točk in spomnil na šampionsko obdobje moštva Golden State ter svojega. FOTO: Ezra Shaw/ AFP



Chicago : Dallas 118:108



Detroit : Boston 120:122



Brooklyn : Washington 122:123



Memphis : LA lakers 94:108



Minnesota : Denver 109:124



San Antonio : Utah 109:130



Phoenix : LA Clippers 107:112



Golden State : Portland 137:122

Zdravniki so prižgali rdečo luč,je zaradi poškodbe stegenske mišice na levi nogi izpustil tekmo v Chicagu in Dallasa je po večji del izenačenem dvoboju izgubil s 108:118. Prvi mož dvoboja je bil domači zvezdnik, ki je Teksašanom za prvo zmago v sezoni na domačem parketu nasul kar 39 točk.Chichago je zaradi koronavirusa igral brezin evropskih adutov Čehater Finca. Drugi Dallasov evropski zvezdniktudi še ni pripravljen za igro.Dončićevo odsotnost je odlično nadomestil, saj je v 38 minutah je dosegel 31 točk, 7 podaj in 5 skokov, toda Dallas je bil znova preslab v obrambi. Pri poražencih sta bila učinkovitejša od drugih šeins po 16 točk, medtem ko jezadel le dve trojki iz 15 poskusov.»Ker je veliko igralcev manjkalo, sem prevzel odgovornost od začetka. Veliko in na bolje se je spremenilo s prihodom trenerja,« je povedal LaVine.Dallas bo že v noči na torek gostoval v Houstonu.Najkoristnejši igralec lanskega finala NBAje tri četrtine dvoboja prepustil glavne vloge drugim, ko je bilo treba, je stopil v ospredje. Memphis je v zadnjih 12 minut šel z zaostankom 75:77, potem pa je James »stopil na plin« in s 13 točkami od svojih 22 točk LA Lakerse z delnim izidom 31:19 popeljal do zanesljive zmage. James je zadnjo četrtino začel z nizom desetih točk.(LaVine 39 – met iz igre 25:14, za tri 9:3, 6 skokov in 5 podaj, White 23, Porter 15, Gafford 12, Carter in Young po 7, Valentine in P. Williams po 6, Temple 3; Brunson 31 – met iz igre 17:11, in 7 podaj, Kleber in Richardson po 16, Hardaway 13 – za tri 12:2, Cauley Stein 8, Burke 7, Marjanović 6, Finney Smith 5, Powell 4, Johnson 2.(Grant 22 , Mihajluk 15; Brown 31 – met iz igre 16:13, za tri 8:5, Tatum 24 in 12 podaj).(Irving 30 – met iz igre 20:10, in 10 podaj, Durant 28 – met iz igre 15:8), 11 skokov in 7 podaj, Harris 16; Beal 27 in 10 skokov, Westbrook 24 – met iz igre 25:7, za tri 7:1, 10 podaj in 5 skokov, T. Bryant 21 in 14 skokov).(Anderson 18, Valančiunas (10 skokov) in Jones po 14; James 22 – met iz igre 16:9, za tri 6:3, 13 skokov in 8 podaj, Davis 17 in 9 skokov, Harrell 16 in 9 skokov.(Beasley 25, Culver 20, Russell 18; Murray 36 – met iz igre 20:13, Jokić 19 – met iz igre 12:8, 12 skokov in 12 podaj, Campazzo 15 ...0 v 55 sekundah).(K. Johnson 22, DeRozan 19; Bogdanović 29 – met iz igre 13:10, za tri 7:6, Mitchell 22, Clarkson 18, Conley 15, Ingles 13).(Booker 25, Ayton 24 in 8 skokov, Paul in Šarić po 15; George 39 – met iz igre 24:15, za tri 10:7, Leonard 15 – met iz igre 21:4).(Curry 62 – met iz igre 31:1, za tri 16:8, prosti meti 19:18, Wiggins 21, Oubre 17; Lillard 32 – za tri 15:6, McCollum 28 in 9 skokov, Kanter 24 in 12 skokov).