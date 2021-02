Dončićevih 27 točk za prekinitev niza šestih zaporednih porazov

Atlanta po uvodnem zaostanku hitro ujela priključek



Vročica ni ustavila Beala in izgubila drugič zapored

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Dallasa so ob vsestranski predstavizmagali na gostovanju pri Atlanti s 122:116 in prekinili serijo šestih zaporednih porazov.Največ zaslug za prvo zmago moštva iz Teksasa po 22. januarju je imel Dončić, ki je na osmi zaporedni tekmi dosegel vsaj 25 točk – ​s skupno 27 točkami je bil prvi strelec ekipe (met iz igre 8-20, trojke 1-5), bil je popoln pri izvajanju prostih metov (10-10) in dodal še 14 asistenc, 8 skokov in 2 ukradeni žogi.Ljubljančanu sta bila v veliko pomočs 24 točkami in 11 skoki terz 22 točkami.»Po tekmi smo bili zelo veseli, saj je bil za nami dolg niz porazov. Ta ekipa me navdaja z odličnimi občutki. Nekaj igralcev se je šele pred kratkim vrnilo v kader po okužbi s koronavirusom in se poskušajo dvigniti na ustrezno raven. Z nami bo vse v redu, ostati moramo pozitivni in uživati v košarki,« je odleglo Dončiću.Dallas je dobro krenil v tekmo in po manj kot petih minutah povedel s 13:4. Luka Dončić je v tem času dosegel 4 točke in vknjižil tudi 3 asistence, v enem izmed protinapad je z odlično podajo za hrbtom zaposlilAtlanta je ekspresno ujela priključek in izenačila na 15:15, po uvodni četrtini pa je imela štiri točke zaostanka (22:26).V drugi četrtini sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, v zaključku so bili domačini bolj uspešni od tekmecev in povedli za šest (56:50), izid polčasa pa je s trojko in svojo 17 točko postavil Dončić (53:56).Po glavnem odmoru se je razmerje moči nagnlo na stran Dallasa, ki je po treh četrtinah vodil z 88:83, po trojkipa slabe štiri minute pred koncem že za 15 (111:96). A domačini se niso vdali v usodo in po zaslugi niza 18:6 zaostajali le še za tri točke (114:117).Dallas jih je pravočasno ustavil, Kristaps Porzingis je 32 sekund pred koncem dobro posredoval ob zgrešenem metu Dončića za 117:112, njegovi soigralci pa so v zaključku zadlei 5 izmed 6 prostih metov za nujno potrebno zmago.Moštvo Miamija je na domačem parketu izgubilo proti najslabši ekipi vzhodne konference Washingtonu s 100:103.Gostitelji so zaman poskušali ustaviti prvega zvezdnika tekmecev, ki je dosegel 32 točk in tako svoj niz tekem z vsaj 25 točkami povečal na 17.Pri Miamiju je bil najboljši strelecz 20 točkami,je vpisal 19 točk, 9 asistenc in 8 skokov,pa je v 28 minutah dosegel 10 točk, 4 asistence, 2 skoka in ukradeno žogo.Washington se je s peto zmago odlepil z dna lestvice na Vzhodu, ki ga po novem zaseda Detroits 5 zmagami in 16 porazi.Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 116:122 (Collins 35, Huerter in Young po 21; Dončić 27 točk, 14 asistenc, 8 skokov, 2 ukradeni žogi v 38 minutah)Miami Heat - Washington Wizards 100:103 (Herro 20, Butler 17, Dragić 10 točk, 4 asistence, 2 skoka, ukradena žoga v 28 minutah; Beal 32, Avdija 13)Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 111:118 (Ball in Hayward po 22; Embiid 34, Harris 26)Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 130:110 (Antetokounmpo 21 točk, 14 skokov in 10 asistenc, Forbes 20; Sabonis 33, Holiday 15)Chicago Bulls - New York Knicks 103:107 (LaVine 24, Young 19; Randle 27, Payton 20)Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers 99:121 (Sexton 27, Garland 23; George 36, Leonard 24)Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 104:87 (Williams 19, Bazley 18; Gordon 22, Oladipo 19)San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 111:108 (DeRozan 30, Poeltl 19; Beasley 29, Russell 20)New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 123:101 (Williamson 28, Ingram 23; Booker 25, Ayton 13)Sacramento Kings - Boston Celtics 116:111 (Fox 26, Barnes 24; Tatum 27 točk, 10 asistenc in 9 skokov, Brown 21)