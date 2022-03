Dovolj imajo, prevečkrat so šli na črnogorski led

V nadaljevanju preberite:

V minulih štirih mesecih in pol so košarkarji Cedevite Olimpije odigrali 12 tekem v evropskem pokalu in zmagali na petih. Zdaj bodo morali na igrišče dvakrat v dobrih 48 urah. Drevi ob 20.30 se bodo v Stožicah najprej poskusili vsaj delno oddolžiti Budućnosti za tri poraze v tej sezoni, v četrtek ob 20.45 pa bodo v zaostalem dvoboju gostili še grški Promitheas. Ponujata se jim torej dve zmagi, s katerima bi si bržkone že zagotovili mesto med najboljšo osmerico v skupini B in napredovanje v izločilni spopad osmine finala.

Kaj čaka Ljubljančane v nadaljevanju evropske sezone? Kako so v Stožicah obrnili ploščo in ne stavijo vsega na igro v napadu?