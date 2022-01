Dragić je prišel, videl in si oblekel Olimpijin dres, a ni okusil zmage

Zoran Dragić je prišel, videl in si oblekel zeleni dres Cedevite Olimpije s številko 30, a ni okusil zmage, čeprav je bil pred 10. kolom evropskega pokala tarča zbadanja, da je edini košarkar moštva, ki še ni okusil poraza v Stožicah. Njegov ognjeni krst bi moral vliti soigralcem prepotrebno energijo v merjenju moči z Gran Canario, toda vsi skupaj so bili preveč razglašeni, da bi lahko računali na uspeh. Gostje s Kanarskih otokov so se jim prepričljivo oddolžili za poraz na prvi tekmi in prevzeli vodstvo v skupini B.

Cedevita Olimpija: Gran Canaria 60:75 (48:63, 27:41, 7:23) Dvorana Stožice, gledalcev 750, sodniki Foufis (Grč), Trawicki (Pol) in Valejev (Rus). Cedevita Olimpija: Pullen 6 (2:4), Ferrell 11 (3:4), Ejim 10 (0:1), Murić 4, Auguste 3 (1:4), Blažič 10 (1:2), Ščuka 6 (2:2), Omić 8, Dragić 2; Gran Canaria: Kramer 3 (1:2), I. Diop 6, Salvo 9 (1:2), Slaughter 10 (0:1), Brussino 8, Lopez 2 (2:29, Pustovij 12 (4:4), Garcia 3, K. Diop 5 (1:2), Mutaf 3, Ennis 14 (1:2). Met za dve točki: Cedevita Olimpija 15:37 (40 %), Gran Canaria 22:37 (%); za tri: Cedevita Olimpija 7:33 (21 %), Gran Canaria 7:28 (25 %); skoki: Cedevita Olimpija 41 (27+14), Gran Canaria 43 (33+10).

Prvi evropski nastop po mesecu dni so Olimpijini košarkarji pričakali s papirnato prednostjo. Špance so namreč premagali že v njihovi dvorani z 79:77, hkrati pa so nastopili manj oslabljeni. Pogrešali so le poškodovanega krilnega centra Marka Radovanovića, gostje pa izkušene Andrewa Albicyja, Johna Shurno in Oliverja Stevića.

Toda že uvodne minute so potrdile, da bo stožiška zasedba potrebovala kar nekaj časa, da se bo otresla rje po težavah s koronavirusom. Marsikaj je zapravila že v uvodni četrtini, v kateri je zaostajala s 5:23, saj njenim adutom ni šlo prav nič od rok niti v obrambi niti v napadu. Še največ koristi so prinašale centrske akcije Alena Omića, a tudi te ne dolgo.

Nekoliko boljše nadaljevanje je preuranjeno prebudilo zametke optimizma. Ljubljančani so se do 18. minute približali na 24:30, a nato vnovič zastali in odšli na glavni premor s primanjkljajem 14 točk. V oči je bodel podatek, da je šesta najučinkovitejša ekipa evropskega pokala, ki je do danes v povprečju dosegla 84,8 točke, v prvih 20 minutah zmogla le 27 točk. Nič manj njen sedemodstotni izkoristek za tri točke 1:13, za tekmeci pa je zaostala tudi pri vseh drugih prvinah.

Aplavzi za Luko Ščuko

Posvet v domači slačilnici ob takšnih uvodnih dejanjih ni mogel biti prijeten, hkrati pa ni prinesel želenega zasuka, le nekoliko drugačno košarko. Ker je Gran Canaria brez težav branila visoko prednost, je pri vodstvu s 54:35 prisilila Cedevito Olimpijo k začetku juriša na vse ali nič že sredi tretje četrtine. A tudi v dirjanju gor in dol so gostje ohranili mirne živce ter z raznovrstnimi zaključki, prevlado pri skokih in asistencah (24:16) spravljali v obup 750 gledalcev na tribunah, kolikor se jih je lahko zbralo po veljavnih predpisih.

Sprva je bil najnevarnejši Alen Omić, a je tudi ob obstal. FOTO: Cedevita Olimpija

Ljubljančanom niso pomagale niti jeza in tehnične napake niti obetavne poteze mladega Luke Ščuke, ki je imel dotlej v nogah 17 evropskih minut, drevi pa je prebil na parketu 13 minut; bržkone zaradi obupa Jurice Golemca ob skromni igri rutinerjev. Celotno moštvo je metalo le 40-odstotno za dve točki, tako Jacob Pullen kot Edo Murić za tri točke 0:7, slovenski reprezentant je nekoliko ublažil vtis z 10 skoki.

»Brez skupnega treninga ne moreš igrati dobro. Manjkalo nam je energije in zbranosti, zgrešili smo veliko neoviranih metov ...« se je pridušal Olimpijin strateg.