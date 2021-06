Dragić ob snidenju z reprezentančnimi kolegi z metuljčki v trebuhu

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je iz Zreč preselila v Ljubljano, kjer nadaljuje priprave za olimpijske kvalifikacije v Kaunasu. Moštvu se je pridružil Zoran Dragić, danes zvečer bo prvič pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića treniral Klemen Prepelič, jutri pa se bo pridružil tudi prvi zvezdnik Luka Dončić.



Slovenija bo ta teden odigrala edini prijateljski tekmi v okviru priprav. V sredo se bo s Hrvaško pomerila na Reki, v petek pa v Ljubljani. Ekipi se bo dotlej priključil tudi Žan Mark Šiško, ki je v Nemčiji končal klubske obveznosti.



»Že nekaj časa je minilo od moje zadnje reprezentančne akcije in priznam, da sem zjutraj v trebuhu čutil metuljčke. Vedno je super biti del reprezentance. Za mano je prvi trening. Noge še niso povsem prave in vsekakor potrebujem nekaj časa, da se bom uigral in začutil s fanti. Olimpijske igre so vsekakor velik izziv za vsakega športnika. Verjamem, da se bomo dobro pripravili, imamo svoje priložnosti in naredili bomo vse, da osvojimo turnir v Kaunasu,« je napovedal Zoran Dragić, čigar starejši brat Goran Dragić je danes prišel pozdravit reprezentante na trening.



Danes se je začela prodaja vstopnic za petkovo tekmo s Hrvaško v Stožicah ob 20. uri. Cene za rdeči ring se gibljejo od 12 do 16 evrov, v zelenem ringu je cena vstopnic od 30 do 45 evrov, na voljo pa je tudi nekaj ekskluzivnih vstopnic ob samem igrišču. Otroci do dopolnjenega šestega leta imajo prost vstop, na ploščadi pred dvorano pa bo od 16. ure dalje organizirano brezplačno hitro testiranje na covid-19.



Skladno z veljavnimi odloki se lahko gledalci tekme udeležijo le s potrdilom o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega testa na virus sars-cov-2, ki ni starejši od 72 ur, oziroma če izpolnjujejo pogoje PCT. Ob obveznem nošenju mask morajo gledalci upoštevati sedežni red oziroma vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za gledalce, ki še niso dopolnili 15 let in bodo tekmo spremljali z ožjimi družinski člani ali skrbniki, ni potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: