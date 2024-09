Zmajem se je v Cluju odvalil kamen od srca, zdaj na vrsti Stožice

Skrbi po uvodnem porazu v Srbiji so bile odveč, Cedevita Olimpija je v Romuniji pokazala drzen, nepopustljiv obraz, utišala polne tribune in iz Cluja odnesla pomembno zmago s 93:86. Ljubljančani so na vsak pritisk domačinov našli pravi odgovor, v končnici jih je imel največ Devante Jones in postal junak sredinega večera. Zmaji so tako že izenačili izkupiček iz lanske mizerne sezone v evropskem pokalu in z dobro igro povabili navijače na naslednji dve domači tekmi z Dubajem in Benetkami.

V Romuniji športni primat nesporno pripada nogometu, tudi rokomet uživa velik sloves, vse večji poudarek pa dajejo tudi košarki. V Cluju projekt, ki ga je pomagal na noge postavljati sloviti Partizanov trener Duško Vujošević, žanje sadove. V minuli sezoni je Cluj obakrat gladko odpravil košarkarje Olimpije, redni del je zaključil na drugem delu skupine, kjer so Ljubljančani pristali na dnu.

Aleksej Nikolić je v pomembnih trenutkih zadel tri trojke, v končnici je prepustil dirigentsko paličico razpoloženemu Jonesu. FOTO: Cedevita Olimpija

»Ekipa Cluja je že nekaj let skupaj, podvojili so proračun in dodali še nekaj odličnih igralcev. Ne slepimo se, Cluj je na prvi tekmi absolutni favorit, mi pa jih bomo skušali presenetiti,« je bil pred tekmo previden trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović. In imel je prav, pogled na igralsko zasedbo Cluja ob številnih veteranih evropskega pokala je odkril tudi Zavierja Simpsona, še lani igralca Memphisa v ligi NBA. A se igralci Olimpije niso pustili zmesti, Mitrović se je odločil za drzno taktiko in moštvu izvrstnih strelcev z razdalje odvzel mete za tri točke s široko obrambo, posledica je bila prava avtocesta do obroča v raketi Olimpije. Bolje za dve, kot za tri, bi lahko opisali strategijo zmajev, ki je obrodila sadove.

Mitrović je vztrajal pri svojem

V prvih minutah strelci Cluja niso dobili priložnosti in ko je Olimpija za nekaj minut zgostila raketo, so se jim zatresle roke, zmaji pa so s hitrimi protinapadi prek znova odličnega Devina Robinsona (z 20 točkami prvi strelec tekme) in treh trojk Alekseja Nikolića uspeli pobegniti. Tudi Cluj je imel pripravljen odgovor, pat položaj se je nadaljeval vse do zadnjih petih minut tekme v na trenutke zelo glasni dvorani.

Zvezdan Mitrović je do konca vztrajal pri svojem taktičnem načrtu – in uspel. FOTO: Cedevita Olimpija

Če igralci Olimpije proti FMP-ju v drugem polčasu niso imeli recepta za agresivno obrambo, so bili tokrat nanjo pripravljeni. Žoga ni nehala krožiti, Ljubljančani se niso zatekali k solo akcijam, za nameček se jim je nekajkrat (trojka Stewarta od table, …) nasmehnila tudi sreča. A ta spremlja hrabre in takšni so bili tokrat tako igralci kot strokovni štab – Mitrović je 17-letnemu Joanu Beringerju na položaju centra namenil kar 24 minut in ga v igri pustil tudi v zadnjih minutah, ko se je tekma lomila. Takrat je v ospredje stopil prej dokaj nevidni Devante Jones, ki je kradel žoge, prodiral in na koncu še zadel za tri točke, s čimer je zabil zadnji žebelj v Clujevo krsto.

Recept za zmago? 14 trojk

»Občutek je odličen, borili smo se drug za drugega in na koncu tudi zaključili delo. Bilo je veliko nihanj v igri, igrali smo agresivno košarko in pokazali, kakšno moštvo je Cedevita Olimpija,« je tekmo ocenil Robinson, ki se je znova izkazal z iznajdljivimi prodori pod koš in meti iz polrazdalje (za dve 8/13). Pri Cedeviti Olimpiji je tokrat pet košarkarjev končalo z dvomestnim številom točk, v napadu so se izkazali z metom za tri točke, ob polovičnem izkoristku meta z razdalje so zadeli kar 14 trojk. Tokratna igra predvsem v drugem polčasu in nedeljska proti FMP-ju sta bili različni kot noč in dan.

Joan Beringer je odkritje pod košema, v obrambi z energijo veliko doprinese moštvu. FOTO: Cedevita Olimpija

»Odigrali smo zanimivo, izenačeno tekmo. V ligi ABA smo imeli težave s kroženjem žoge, tokrat smo pokazali, da znamo odigrati kot moštvo in prišli do zmage. Ta uspeh je za Žigo Daneva, veseli smo, da je z njim vse OK in si želimo, da se čim prej vrne na parket. Sezono je zelo lepo začeti z zmago, ki bo pomembna za nadaljevanje,« je prve vtise po uspehu v Romuniji strnil Mitrović, ki ni pozabil na rekonvalescenta Daneva, ki bo morda že prihodnji teden znova na voljo črnogorskemu strategu.

Po lepi zmagi so je Ljubljančanom odvalil kamen od srca, vsi pozitivni občutki iz pripravljalnega obdobja bi hitro zbledeli, če bi se tekmovalna sezona začela s serijo porazov. Nadaljevanje bo lažje, v nedeljo se bo prevetrena zasedba zmajev prvič predstavila domači publiki, v Stožice ob 17. uri prihaja Dubaj, že dva dni kasneje še stari znanec z evropskih parketov Venezia.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo zdaj lažje zadihali. FOTO: Cedevita Olimpija