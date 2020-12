Durant pri Brooklynu debitiral s 15 točkami in zmago

Jezerniki znova premagali mestne tekmece

Pripravljalne tekme NBA

Zvezdnik lige NBAje v noči z nedelje na ponedeljek dočakal svojo vrnitev na parket po dolgih 522 dneh in uspešno prestal svoj debi za Brooklyn Nets.32-letni Durant, ki se je klubu pridružil lansko poletje iz Golden Statea, je okreval po operaciji ahilove tetive in s soigralci na pripravljalni tekmi pred novo sezono premagal Washington s 119:114.Na svoji prvi tekmi za Brooklyn je Durant igral dobrih 23 minut, v katerih je prispeval 15 točk (met iz igre 5-12), 3 skoke in 3 asistence.V njegovi ekipi je bil najboljši strelecz 18 točkami, pri Washingtonu pa jih je prav toliko dosegelMestni rivali Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers so odigrali drugo medsebojno pripravljalno tekmo, aktualni prvaki so bili tudi tokrat boljši, rezultat je bil 131:106.Pri Jezernikih je igralo zgolj 8 košarkarjev, med manjkajočimi sta bila prva zvezdnikain. Njuno odsotnost je najbolje izkoristil, ki je v slabih 42 minutah​ dosegel 33 točk, 10 skokov, 4 asistence in 4 ukradene žoge,je dodal 25 točk.Pri poražencih je priložnost dobilo kar 17 košarkarjev, prvi strelec je bilz 12 točkami,je v 17 minutah dosegel 11 točk in 2 asistenci.V noči na torek bo 6 pripravljalnih tekem in aktivna bosta dva Slovenca.bo z Miamijem gostil New Orleans,pa z Dallasom čaka gostovanje pri Milwaukeeju.Brooklyn Nets : Washington Wizards 119:114Detroit Pistons : New York Knicks 99:91Chicago Bulls : Houston Rockets 104:91Los Angeles Lakers : Los Angeles Clippers 131:106Portland Trail Blazers : Sacramento Kings 106:121Atlanta Hawks : Orlando Magic 116:107